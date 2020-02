Quem é Martin Braithwaite, atacante dinamarquês reforço do Barcelona?

Com passagens por Bourdeaux e Middlesbrough, atacante chega para substituir os lesionados Dembélé e Suárez após liberação da FIFA

O finalmente contratou um atacante para reforçar seu elenco. Após muitas especulações e nomes ventilados no clube catalão, o escolhido para reforçar o setor ofensivo foi Martin Braithwaite.

Com as lesões de Dembélé e Suárez, a FIFA autorizou a contratação do jogador, mesmo com a janela de transferências fechada. O atacante chega à Catalunha por 18 milhões de euros e está entre as três maiores vendas do , também da .

No clube espanhol, o dinamarquês marcou 13 gols em 48 partidas disputadas, tendo balançado as redes contra o próprio Barcelona, além de , e . Nesta temporada ele foi titular absoluto e artilheiro de sua ex-equipe, com oito gols marcados até aqui.

Mais times

Com passagens por e , da , e , da , o dinamarquês venceu a concorrência de Ángel Rodríguez, do , de Lucas Pérez, do , e de William José, do , outros nomes que estavam no radar do Barça.

Mais artigos abaixo

Além disso, Braithwaite é um atacante com mobilidade que pode jogar mais centralizado ou aberto pelos lados, fato considerado importante em sua contratação, pois dessa maneira pode substituir tanto Suárez, quanto Dembélé, e formar um trio de ataque versátil com Messi e Griezmann.

O contrato do dinamarquês vai até junho de 2024 com multa rescisória de incríveis 300 milhões de euros, cerca de R$ 1,4 bilhão. Pela seleção de seu país o atacante fez 39 jogos, incluindo quatro partidas na última .