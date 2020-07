Messi ultrapassa lenda de La Liga: domina por completo quando o assunto é gol

Camisa 10 do Barcelona consegue mais um recorde com a artilharia da temporada do Campeonato Espanhol

Os recordes parecem procurar Leo Messi. A artilharia da última LaLiga foi a sétima na carreira do argentino. Nunca antes na história do futebol espanhol alguém foi tão goleador quanto o camisa 10 e capitão do .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Com o sétimo troféu Pichichi, tradicional prêmio entregue pelo jornal Marca ao artilheiro do Campeonato Espanhol, Messi supera a lenda Telmo Zarra. Um dos maiores jogadores da história do , Zarra tinha o recorde absoluto de Pichichis, com seis, desde 1953.

Mais times

O craque do Barcelona anotou 25 gols na atual temporada, além outras 21 assistências - liderou o campeonato neste quesito. Pela quarta temporada consecutiva, Messi é o artilheiro de LaLiga, igualando outra lenda espanhola: apenas Hugo Sanchéz conseguiu uma sequência tão longa como maior goleador da competição.

Para conquistar mais uma artilharia na , Messi superou Karim Benzema, que anotou 21 gols para o campeão .

Confira os maiores vencedores do Troféu Pichichi

Mais artigos abaixo

JOGADOR TROFÉUS PICHICHI Lionel Messi 7 Telmo Zarra 6 Quini 5 Hugo Sánchez 5 Alfredo Di Stéfano 5

O primeiro Pichichi conquistado por Messi foi em 2009/10, quando anotou 34 gols. Em 2011/12, o craque fez impressionantes 50 gols. Desde 2016/17, apenas o argentino vence este prêmio. Ele marcou 37, 34, 36 e 25 gols nessas temporadas, respectivamente.

Messi e o Barcelona agora se preparam a disputa da Liga dos Campeões, em agosto. No dia 8, os catalães recebem o no Camp Nou, duelo válido ainda pelas oitavas de final. O primeiro jogo entre as equipes terminou empatado por 1 a 1 e o argentino já mostrou sua preocupação com esta partida.