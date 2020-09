Ansu Fati: Barcelona blinda promessa e aposta futuro do clube no jovem

O jovem atacante terá multa de 400 milhões de euros quando se tornar, definitivamente, jogador do time principal do Barça

A última semana foi especial para Ansu Fati. O atacante de 17 anos se tornou o jogador mais jovem a atuar e fazer um gol pela seleção espanhola. E é claro que o interesse de gigantes europeus no futebol dele aumentou, porém Fati quer ficar no .

Fontes próximas ao jogador garantiram à Goal que o jovem "quer seguir 100% no Barcelona". Fati ainda tem dois anos de contrato com o clube catalão e a multa do jogador logo aumentará.

Em seu contrato, a multa que hoje é de 170 milhões de euros (R$ 1,06 bilhão) passará a ser de 400 milhões de euros (R$ 2,5 bilhões) quando Fati se tornar jogador, de fato, jogador do elenco profissional do clube. Até a temporada passada, Fati alternava participações entre o time principal e o Barcelona B, da terceira divisão.

Após Leo Messi anunciar sua permanência no clube, em entrevista exclusiva à Goal, a diretoria do Barcelona agora foca suas atenções para a permanência de Fati, tido como uma das principais promessas no clube. O jovem foi um dos poucos motivos de alegria da torcida blaugrana na última temporada.

Ansu Fati quer continuar crescendo no Barcelona e, para isso, precisa ganhar mais chances. O clube sabe que precisa aproveitar este bom momento do jovem para voltar aos dias de glória e deve, nos próximos dias, fazer o possível para blindar o garoto do assédio de outros clubes.

Além de Fati, o Ronald Koeman tem à disposição para o ataque Messi, Griezmann, Dembélé, Braithwaite e Trincão, além de Luis Suárez, próximo de deixar o clube. Coutinho e Pedri também são opções para o setor ofenseivo. Na última temporada, a nova joia culé anotou oito gols em 33 aparições no Barcelona.