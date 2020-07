Real Madrid tem um 'atacante problema' para chamar de seu. E pagou R$ 350 milhões por ele

Jovic terminará a temporada em isolamento social após ter contato com um amigo com Covid-19

A primeira temporada de Luka Jovic no foi simplesmente para ser esquecida e pode-se resumir que o atacante sérvio este nos noticiários mais pelos problemas extracampo do que pelos gols e atuações. Agora, Zidane tem um problema de R$ 350 milhões para lidar.

Faltando apenas quatro jogos para o fim de LaLiga, Jovic terminará a temporada em isolamento social. O sérvio teve contato com um amigo de seu país natal que foi visitá-lo em Madrid e posteriormente testou positivo para a Covid-19, descumprindo os protocolos de saúde.

Quarentena cheia de problemas

Ainda nos primeiros dias após a paralisação de LaLiga pela pandemia, Jovic foi visto nas ruas de Belgrado, na , descumprindo o isolamento social. Na ocasião, até a primeira-ministra da Sérvia, Ana Brnabic, o criticou e falando que o atacante merengue era um "mau exemplo".

Na volta dos treinamentos do Real Madrid, o sérvio apareceu lesionado. Ele teria machucado o calcanhar treinando na casa de seu pai. Na última semana, ele foi visto fazendo um churrasco, justamente quando o amigo infectado pela Covid-19 foi visitá-lo.

Alto investimento, mas pouco retorno

O Real Madrid investiu alto para tirá-lo do Eintracht Frankfurt no início da temporada. Uma lesão ainda na pré-temporada o tirou de combate de vários jogos. Seu primeiro gol pelo clube merengue veio apenas no fim de outubro.

Em 25 partidas, Jovic marcou apenas duas vezes e deu uma assistência. A insatisfação é tanta que o Real cogitá vendê-lo já na próxima janela de transferências.