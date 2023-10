Bahia x Internacional: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), na Arena Fonte Nova; veja como acompanhar na TV e na internet

Bahia e Internacional se enfrentam na noite desta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Depois de duas derrotas consecutivas, o Bahia vem de vitória sobre o Goiás por 6 a 4. Com 28 pontos, a equipe segue na luta contra o rebaixamento.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni terá o retorno de Kanu, que cumpriu suspensão na última rodada, além de Léo Cittadini, que tem treinado sem restrições.

Do outro lado, o Internacional, embalado com a vitória sobre o Grêmio por 3 a 2, busca emplacar o segundo triunfo consecutivo. No momento, ocupa o meio da tabela, com 32 pontos e um aproveitamento de 41%.

Em 57 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 31 vitórias, contra 11 do Bahia, além de 15 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Colorado venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu (Gabriel Xavier), Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Thaciano e Cauly; Ademir, Rafael Ratão (Yago Felipe) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Internacional: Keiller; Mallo (Bustos), Vitão, Mercado, Dalbert; Gabriel (Rômulo); Mauricio, Bruno Henrique, Wanderson; Alan Patrick e Luiz Adriano (Lucca). Técnico: Eduardo Coudet.

Desfalques

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Nico Hernández e Igor Gomes, suspensos, estão fora.

Quando é?