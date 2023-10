Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (31), na Arena Fonte Nova; veja como acompanhar na TV e na internet

Bahia e Fluminense se enfrentam na noite desta terça-feira (31), a partir das 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Com apenas uma vitória nos últimos seis jogos disputados, o Fluminense se prepara para o último compromisso antes da decisão da Copa Libertadores, marcada para o próximo sábado (7), contra o Boca Juniors.

Em oitavo lugar, com 45 pontos, o tricolor carioca terá os retornos de Ganso e Cano que cumpriram suspensão na derrota para o Atlético-MG na última rodada do Brasileirão.

Do outro lado, o Bahia segue na luta contra o rebaixamento. No momento, ocupa o 15º lugar, com 34 pontos, dois a menos que o Goiás, equipe que abre o Z-4.

Em 53 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma 25 vitórias, contra 11 do Bahia, além de 17 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o tricolor carioca venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Yago, Thaciano e Rafael Ratão; Biel e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Marlon, David Braz e Diogo Barbosa; André (Alexsander), Martinelli e Ganso; Arias (Yony González), Keno (Lima) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

Bahia

Cauly, machucado, e Acevedo, expulso contra o Palmeiras, são desfalques.

Fluminense

Nino e Felipe Melo seguem se recuperado de lesão.

Quando é?