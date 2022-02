Bahia de Feira x Coritiba: escalação, desfalques e mais da Copa do Brasil 2022

A bola vai rolar nesta quinta-feira (24) para Bahia de Feira x Coritiba, pela primeira fase da Copa do Brasil, a partir das 19h (do horário de Brasília), na Arena Cajueiro. O Coxa entra em campo com a vantagem do empate para avançar. Quem vencer terá pela frente o Pouso Alegre-MG ou Paraná.

Líder do Campeonato Paranaense, o Coritiba vem de vitória sobre o Paraná por 2 a 1, enquanto o Bahia de Feira empatou com o Barcelona-BA por 1 a 1 na última rodada do Campeonato Baiano.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto, o Coritiba tem dois desfalques: Régis, com Covid-19, e Natanael, que passou por cirurgia, estão fora.

A novidade é o retorno do capitão Willian Farias, recuperado de uma lesão muscular na coxa.

Já o Bahia de Feira está invicto como mandante. Em três jogos disputados na Arena Cajueiro, a equipe empatou com o Bahia e venceu o Atlético e Unirb.

Possível escalação do Bahia de Feira: Adilson; Paulo Paraíba, Marcelo, Wellisson e Igor Tavares; Victor Salvador, Diones, Ricardo e Oliveira; Rhuann e Caíque.

Possível escalação do Coritiba: Alex Muralha; Val (Guillermo de los Santos ou Matheus Alexandre), Henrique, Luciano Castán e Egídio; Willian Farias, Andrey e Robinho (Thonny Anderson); Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho.

DESFALQUES

BAHIA DE FEIRA:

-

CORITIBA:

Matheus Sales e Natanael: lesionados

Régis: Covid-19

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Bahia de Feira x Coritiba será transmitido ao vivo pelo SporTV e Premiere, na TV fechada, nesta quinta-feira (24).