Atlético-MG x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (24), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-MG e Corinthians se enfrentam neste domingo(24), no Mineirão, a partir das 18h (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Depois do empate com o Cuiabá, que culminou a demissão de Antonio Mohamed, o Galo entrará em campo sob o comando do interino Lucas Gonçalves.

Poupados no meio da semana, Hulk, Mariano e Nacho estão de volta, enquanto Eduardo Sasha, com tendinite na coxa, segue fora.

Do outro lado, o Corinthians, com os mesmo 32 pontos, busca emplacar a segunda vitória consecutiva.

Para o confronto, o técnico Jorge Pereira voltará a comandar a equipe após cumprir dois jogos de suspensão.

Já Rafael Ramos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo. Fagner é o mais cotado para assumir a posição.

Fábio Santos, poupado contra o Coritiba, volta a ficar à disposição e pode entrar no lugar de Piton.

Em 79 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 33 vitórias, contra 26 do Atlético-MG, além de 20 empates. No último encontro, válido pelo Brasileirão de 2021, o Galo venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan e Jair (Otávio); Zaracho, Nacho e Keno; Hulk.

Possível escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Gil (Balbuena), Raul Gustavo e Fábio Santos; Cantillo, Maycon e Du Queiroz; Willian, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Desfalques da partida

Atlético-MG:

Eduardo Sasha: tendinite na coxa.

Corinthians:

Rafael Ramos: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Renato Augusto: lesionado.

Quando é?

JOGO Atlético-MG x Corinthians DATA Domingo, 24 de julho de 2022 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Thiaggo Americano Labes (SC)

Quarto árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 1 Atlético-MG Brasileirão 17 de julho de 2022 Cuiabá 1 x 1 Atlético-MG Brasileirão 21 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Atlético-MG Brasileirão 31 de julho de 2022 16h (de Brasília) Atlético-MG x Palmeiras Copa Libertadores 3 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília)

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 3 x 1 Corinthians Brasileirão 17 de julho de 2022 Corinthians 3 x 1 Coritiba Brasileirão 21 de julho de 2022

Próximas partidas