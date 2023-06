Atlético-MG x RB Bragantino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela 10ª rodada; veja como acompanhar na internet

O Atlético-MG recebe o RB Bragantino na noite deste sábado (10), a partir das 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Na terceira posição do campeonato com 17 pontos, o Atlético-MG vem de vitória em clássico, além de ter ganhado também no meio da semana pela Copa Libertadores. O Galo pode voltar a ter Guilherme Arana como titular, enquanto Hulk, Otávio, Saravia e Hyoran estão todos suspensos.

Do outro lado, o RB Bragantino perdeu na rodada passada e caiu para o 11º lugar, com 13 pontos. O Massa Bruta, entretanto, arrancou um empate com o Estudiantes no meio da semana, pela Copa Sul-Americana.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Bruno Fuchs, Nathan Silva (Lemos), Jemerson e Arana (Rubens); Battaglia, Zaracho, Igor Gomes (Vargas) e Patrick; Pavón e Paulinho.

RB Bragantino: Cleiton, Hurtado, Realpe, Luan Patrick, Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Eric Ramires, Helinho, Sasha e Vitinho.

Desfalques

Atlético-MG

Hulk, Otávio, Saravia e Hyoran cumprem suspensão.

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

