Atlético-MG x Bahia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Galo volta a campo neste domingo (13), no Mineirão; veja como acompanhar na TV e na internet

o Atlético-MG recebe o Bahia na manhã deste domingo (13), a partir das 11h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada ( veja a programação completa aqui ).

Eliminado pelo Palmeiras nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Atlético-MG volta suas atenções para a disputa do Brasileirão em busca da segunda vitória sob o comando de Felipão. No meio da tabela com 24 pontos, o Galo pôs fim ao jejum de 10 jogos sem vencer ao derrotar o São Paulo por 2 a 0 na última rodada.

Do outro lado, o Bahia, com 18 pontos e na luta contra o rebaixamento, vem de dois empates e uma vitória nos últimos três jogos disputados. Até aqui, foram quatro triunfos, seis empates e oito derrotas no Brasileirão.

Em 55 partidas realizadas entre as duas equipes, o Atlético-MG conquistou 23 triunfos, enquanto o Bahia obteve 14 vitórias, e houve também 18 empates. No mais recente confronto válido pelo Campeonato Brasileiro de 2021, o Atlético-MG saiu vitorioso ao superar o Bahia por 3 a 2.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson, Saravia, Igor Rabello, Jemerson e Arana; Battaglia, Zaracho, Otávio; Pavon, Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Candido; Rezende, Thaciano, Cauly e Ademir; Rafael Ratão e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Danilo Fernandes e Biel são desfalques.

Quando é?