Atlético-GO x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (3), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-GO e São Paulo se enfrentam neste domingo (3), em Goiânia, a partir das 16h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Em casa, o Atlético-GO vai em busca de uma vitória para se distanciar do Z-4. O Dragão é o 13º colocado, com 17 pontos somados.

O Rubro-Negro ganhou uma preocupação para o duelo deste domingo: Jorginho, com desconforto muscular, é dúvida. Por outro lado, Edson retorna após cumprir suspensão.

Do outro lado, o São Paulo não vence há três jogos no campeonato, o que fez com que caísse na tabela, ficando em oitavo lugar, com 19 pontos marcados.

O Tricolor segue sem poder contar com Moreira, Nikão, Talles Costa, Andrés Colorado e Alisson, todos no departamento médico.

Nos últimos 12 jogos entre as equipes, o Atlético-GO venceu 4 vezes, o São Paulo 5, além de 3 empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do ATLÉTICO-GO: Ronaldo, Hayner, Edson, Ramon Menezes, Jefferson, Edson Fernando, Marlos Freitas, Jorginho, Airton, Churín e Luiz Fernando.

Possível escalação do SÃO PAULO: Jandrei; Diego, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Gabriel, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Reinaldo; Calleri e Luciano.

Desfalques da partida

Atlético-GO:

sem desfalques confirmados.

São Paulo:

Moreira, Nikão, Talles Costa, Andrés Colorado e Alisson: departamento médico.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O São Paulo é favorito contra o Atlético-GO nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,67 na vitória do Tricolor, $ 3,07 no empate e $ 2,79 caso o Dragão vença.

Mais artigos abaixo

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,79 para quem acredita que haverá mais de que 2 gols no jogo, e $ 2,04 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se o placar final será par, pagando-se $ 1,88, ou ímpar, pagando-se $1,93.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Atlético-GO x São Paulo DATA Domingo, 3 de julho de 2022 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner Magalhães (RJ)

Assistentes: Thiago Farinha e Carlos Filho (RJ)

Quarto árbitro: Rubens dos Santos (GO)

VAR: Pathrice Maia (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Olímpia 2 x 0 Atlético-GO Sul-Americana 30 de junho de 2022 Ceará 1 x 1 Atlético-GO Brasileirão 26 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x Olímpia Brasileirão 7 de julho de 2022 21h30 (de Brasília) Santos x Atlético-GO Brasileiro 10 de julho de 2022 18h (de Brasília)

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA Universidad Católica 2 x 4 São Paulo Sul-Americana 30 de junho de 2022 São Paulo 0 x 0 Juventude Brasileiro 26 de junho de 2022

Próximas partidas