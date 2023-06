Atlético-GO x Ponte Preta ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (23), pela 13ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-GO e Ponte Preta se enfrentam na noite desta sexta-feira (23), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Goiânia, pela 13ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há seis jogos, com três empates e três derrotas. o Atlético-GO deixou o G-4 e aparece no meio da tabela, com 17 pontos. Até aqui, foram quatro vitórias, cinco empates e três derrotas, com um aproveitamento de 47%.

"A gente tem que pontuar, não podemos perder pontos bobos. Em muitos jogos a gente pecou e perdemos pontos que não deveria ter perdido", afirmou Bruno Tubarão.

"É esquecer o que passou. Daqui para frente, a começar pelo jogo contra a Ponte Preta, é conseguir o caminho das vitórias e subir na tabela de novo", completou.

Do outro lado, a Ponte Preta, que vem de dois empates e uma derrota, aparece na 15ª posição, com 12 pontos, dois a mais que a Chapecoense, equipe que abre o Z-4.

Em 14 jogos disputados, o Atlético-GO soma seis vitórias, contra três da Ponte Preta, além de cinco empates. No último encontro válido pela Série B de 2019, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Diego Loureiro; Bruno Tubarão, João Victor (Renan Silva), Heron e Jefferson; Renato, Rhaldney, Matheus Sales e Shaylon; Luiz Fernando e Gustavo Coutinho. Técnico: Alberto Valentim.

Ponte Preta: Pedro Rocha, Weverton, Edson, Thomás e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi, Samuel Andrade e Cássio Gabriel; Dudu e Eliel. Técnico: Felipe Moreira.

Desfalques

Atlético-GO

Matheus Régis sofreu uma lesão de ligamento no joelho direito e está fora.

Ponte Preta

Pablo Dyego e Felipinho estão no departamento médico, Fábio Sanches, cumprirá suspensão, e Ramon, que pertence ao Atlético-GO, são desfalques certos.

Quando é?