Atlético-GO x Londrina ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (8), pela quinta rodada da competição; veja como acompanhar na TV

Atlético-GO e Londrina se enfrentam na noite desta segunda-feira (8), no Estádio do Dragão, em Goiânia, a partir das 20h (de Brasília), pela quinta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view

Com duas vitórias e dois empates na Série B, o Atlético-GO, com oito pontos, busca manter a invencibilidade no torneio. Na última rodada, venceu a Chapecoense por 2 a 1, enquanto o Londrina, em 15º com quatro, vem de duas derrotas e um empate nos últimos três jogos disputados. Na rodada de estreia, venceu o ABC por 1 a 0.

Em oito jogos disputados entre as equipes, foram duas vitórias para cada lado, além de quatro empates. No último encontro válido pela Série B de 2019, o Dragão venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Gazal, Ramon e Heron; Kelvin, Rhaldney e Airton; Shaylon, Luiz Fernando e Gustavo Coutinho. Técnico: Alberto Valentim.

Londrina: Neneca; Ezequiel, Da Silva, Patrick e Salomao; João Paulo, Jatobá e Diego Jardel; Paulinho Moccelin, Matheus Lucas (Hugo Cabral) e Clinton (Vinicius Barata). Técnico: Alexandre Gallo.

Desfalques

Atlético-GO

Marquinhos Gabriel e Helder estão no departamento médico.

Londrina

Gripado, Lucas Frigeri está fora.

Quando é?