Athletico segura Bento e se protege com multa de R$ 542 milhões

Clube não pretende negociar o goleiro de 24 anos e já avisou sobre situação a Benfica e Internazionale de Milão

O Athletico-PR segura a venda do goleiro Bento no mercado da bola, como soube a GOAL. O clube se protege das investidas vindas do exterior com a multa de € 100 milhões (R$ 542,4 milhões na cotação atual) e já rechaçou procura de ao menos dois clubes.

A reportagem apurou que Benfica, de Portugal, e Internazionale de Milão, da Itália, fizeram propostas pela contratação do goleiro de 24 anos. Ambos escutaram uma resposta negativa do Furacão. O Barcelona, da Espanha, não fez qualquer tipo de contato com a diretoria sobre o atleta.

O Athletico-PR recusou € 6 milhões (R$ 32,5 milhões) do Benfica pela venda de Bento — a proposta foi apresentada no fim de junho deste ano e imediatamente recusada pelo presidente Mario Celso Petraglia. O mandatário entende que não é interessante liberá-lo no mercado da bola.

O Furacão exige um valor superior a € 10 milhões (R$ 54,24 milhões) pela liberação de Bento no mercado da bola. O número exato da pedida, no entanto, não é confirmado pelas partes.

O atleta de 24 anos tem contrato na Arena da Baixada até 31 de dezembro de 2026, e a diretoria quer transformá-lo no goleiro mais caro do Brasil — o posto é ocupado por Alisson, vendido por € 5 milhões à Roma em 2015.

Bento disputou 47 partidas pelo Athletico-PR em 2023, somando 4.290 minutos em campo. No período, o goleiro sofreu 44 gols e ainda deu uma assistência durante a disputa do Brasileirão. Ele é titular absoluto da equipe desde a venda de Santos ao Flamengo, em abril do ano passado.