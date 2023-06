Athletico-PR recusa € 6 milhões do Benfica por Bento

Paranaenses só aceitam abrir conversas com proposta superior aos € 10 milhões; ideia é transformá-lo na maior venda de um goleiro do Brasil

O Athletico-PR recusou uma proposta do Benfica pelo goleiro Bento, conforme apurado pela reportagem com uma fonte ligada ao estafe do atleta. A informação foi inicialmente publicada pelo GE. Os lusitanos sinalizaram com uma proposta de € 6 milhões (R$ 31,5 milhões na cotação atual) pela aquisição do brasileiro, mas ouviram uma resposta negativa, como soube a GOAL.

O Furacão quer um valor superior a € 10 milhões (R$ 52,5 milhões) para abrir conversas sobre a possível venda do atleta — por esta quantia não há interesse em liberá-lo no mercado da bola. O número exato da pedida, no entanto, não é confirmado pelas partes.

O atleta de 24 anos tem contrato na Arena da Baixada até 31 de dezembro de 2026 e multa rescisória de € 60 milhões (R$ 315,3 milhões) para o exterior. O clube pretende transformá-lo no goleiro mais caro do país — o posto é ocupado por Alisson, vendido por € 5 milhões à Roma em 2015.

A primeira investida dos portugueses não se trata de uma oferta formal, mas, sim, de uma tentativa verbal de acordo. No contato inicial, os paranaenses recusaram prontamente os moldes cogitados.

Revelado pelas divisões de base do Athletico-PR, Bento está no elenco profissional desde 2019, passando a ter mais oportunidades a partir do ano seguinte (2020). O atleta se firmou como titular do time em 2022, com a venda de Santos ao Flamengo. Na atual temporada, disputou 36 jogos, somando 3.240 minutos em campo, com uma assistência. Ele ficou 15 partidas sem sofrer gols.