Athletico-PR x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (24), pela 12ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Athletico-PR recebe o Corinthians na tarde deste sábado (24), a partir das 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e da Cazé TV e da Rede Furacão, no streaming.

Vivendo um momento de transição, o Athletico-PR vem de derrota fora de casa e caiu para o 11º lugar, com 16 pontos. O Furacão segue com Fernandinho no departamento médico, enquanto Fernando sofreu lesão no joelho e desfalca a equipe para o restante da temporada.

Do outro lado, o Corinthians busca a sua segunda vitória consecutiva fora de casa. O Timão ganhou clássico na rodada passada e saiu da zona de rebaixamento, ficando na 15ª posição, com 12 pontos. O Alvinegro terá a ausência de Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Athletiva-PR ganhou três vezes, o Corinthians nove, além de oito empates.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Vinicius Kauê; Hugo Moura, Erick e Vitor Bueno; Canobbio (Thiago Andrade), Cuello e Vitor Roque.

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Murillo (Caetano) e Matheus Bidu; Fagner, Fausto (Roni), Maycon, Ruan Oliveira e Guilherme Biro; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Desfalques

Athletico-PR

Fernando e Fernandinho estão no departamento médico.

Corinthians

Fagner cumpre suspensão, Renato Augusto, Fausto Vera e Barletta estão no departamento médico.

Quando é?