Brasileirão na Twitch do Casimiro: acordo, jogos transmitidos e mais informações

Streamer fechou acordo para transmitir as 19 partidas do Athletico, na Arena da Baixada, no Campeonato Brasileiro

A transmissão dos jogos do Brasileirão Série A está de casa nova. Isto porque, Casimiro Miguel, um dos maiores streamers do Brasil, transmitirá alguns duelos da competição em seu canal da Twitch, na internet.

Através da Lei do Mandante, o streamer assinou um acordo para transmitir os 19 jogos do Athletico, em casa, na competição. O próximo na lista será o duelo do Furacão contra o Cuiabá, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Importante lembrar que as transmissões serão restritas apenas para os inscritos do canal de Casimiro, na Twitch. Além disso, o streamer anunciou uma parceria com o One Football, serviço de streaming, para transmitir os jogos na plataforma, ao preço de R$ 22,99 por partida.

Por meio de suas redes sociais, Casimiro anunciou a transmissão dos jogos e agradeceu o apoio dos fãs nessa nova jornada: "Muito obrigado pelo carinho de geral, sem o apoio da galera nunca conseguiríamos isso. Vamos seguir dando o nosso melhor pra trazer um monte de coisa legal pra live! Amo vocês!."

O Campeonato Brasileiro é a segunda competição transmitida de forma oficial pelo streamer, que exibiu o Campeonato Carioca nesta temporada. No Brasileirão passado, Casimiro transmitiu jogos pontuais do Athletico na competição.

O Furacão, por sua vez, é o único time da competição que não assinou um acordo pelos direitos de transmissão da TV fechada e do pay-per-view e, por isso, pôde negociar seus direitos através da Lei do Mandante, aprovada em setembro de 2021.

Como assistir aos jogos na Twitch?

Para assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro pelo canal da Twitch, basta acessar a plataforma e buscar por "Casimito", nome do canal de Casimiro Miguel. É possível também fazer o download do aplicativo da Twitch para iOS e Android, que também está disponível para algumas Smart TVs compatíveis.

No dia dos jogos, Casimiro costuma iniciar suas lives com alguma antecedência para fazer o famoso 'pré-jogo' antes da bola rolar.

Porém, para assistir aos jogos, é preciso ser inscrito (ou 'sub', na linguagem da plataforma) no canal do streamer para, além disso, participar da transmissão utilizando o chat, por exemplo. Vale lembrar que, assinantes do Amazon Prime Video, podem se inscrever gratuitamente no canal da Casimiro Miguel.

Quem narra e comenta os jogos do Athletico na Twitch?

Reprodução

Para alguns dos confrontos transmitidos pelo canal de Casimiro, na Twitch, os repórteres são representados por Jackson Pinheiro e Morientes, além da narração de Raony Pacheco. Os comentários são comandados pelo dono do canal, Casimiro, e Guilherme Beltrão, junto a convidados diferentes por transmissão.

Os jogos transmitidos por Casimiro