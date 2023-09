Athletico-PR x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (2), pela 22ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Curitiba, Athletico-PR e Atlético-MG entram em campo na tarde deste sábado (2), a partir das 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TNT (exceto Paraná), na TV fechada, e da Cazé TV e da Rede Furacão, no streaming (veja a programação completa aqui).

Sem perder há sete jogos (três vitórias e quatro empates), o Athletico-PR é o sétimo colocado do Brasileirão, com 33 pontos. O Furacão vai em busca de um triunfo para tentar entrar no G-6. A equipe paranaense, no entanto, não poderá contar com Vinicius Kauê e Canobbio, suspensos, enquanto o goleiro Bento está machucado - o que lhe rendeu corte de convocação na seleção brasileira.

Já o Atlético-MG voltou a vencer na rodada passada e subiu para o nono lugar, com 30 pontos. O Galo confirmou as presenças de Arana e Felipão no duelo deste sábado. Porém, o Alvinegro continua com o departamento médico cheio, enquanto Maurício Lemos e Battaglia cumprem suspensão.

As equipes já se enfrentaram 66 vezes, com 24 vitórias do Athletico-PR, 30 do Atlético-MG, além de 12 empates.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Léo Linck; Madson, Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho, Vidal e Vitor Bueno (Pablo); Cuello e Vitor Roque.

Atlético-MG: Everson; Mariano, Bruno Fuchs (Réver), Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Edenilson e Pedrinho; Pavón, Paulinho e Hulk.

Desfalques

Athletico-PR

Vinicius Kauê e Canobbio cumprem suspensão, enquanto Bento está lesionado.

Atlético-MG

Maurício Lemos e Rodrigo Battaglia estão suspensos. Igor Rabello, Zaracho, Hyoran e Alan Franco seguem no departamento médico.

Quando é?