Até quando vai o contrato de Felipe Melo com o Palmeiras?

O jogador está esperançoso de uma renovação, mas o clube trata do assunto com cautela

No Palmeiras desde 2017, Felipe Melo já está marcado na história do clube Alviverde. O volante - que também atua como zagueiro - foi peça importante nas conquistas recentes do time e, além disso, seu jeito polêmico e brigador agrada muito a torcida. Mesmo assim, a postura do Verdão para a renovação do contrato do jogador é reticente.

Aos 37 - quase 38 - anos de idade, Felipe Melo é um jogador fundamental do Palmeiras. O volante chegou ao clube em 2017, após rescindir seu contrato com a Inter de Milão a fim de assinar com o Verdão, a princípio por três temporadas - em 2019, porém o vínculo foi estendido por mais um ano além do primeiro acerto.

Desde que chegou, marcou seu nome na história do clube, já são quatro títulos conquistados (um Campeonato Paulista, um Campeonato Brasileriro, uma Copa do Brasil e uma Libertadores da América) e, hoje leva a braçadeira de capitão. Ao longo do tempo em que está no Palmeiras, Felipe Melo chegou a chamar a atenção de alguns outros clubes, mas nunca avançou nas negociações.

O caso mais recente foi o interesse do Lugano, da Suíça, time comandado por Abel Braga, que recebeu um não do volante, que ainda tem o desejo de permanecer mais algum tempo no Palmeiras, confiando em mais uma renovação contratual.

Quando termina o vínculo de Felipe Melo com o Palmeiras?

O atual contrato do volante com o Palmeiras se encerra em 31 de dezembro de 2021 - ou seja, ao final do mês de junho ele já estará apto assinar um pré-contrato com algum outro clube. O jogador, porém, não tem interesse em deixar o Verdão, que ainda trata com cautela a renovação.

A Goal apurou que, por enquanto, o Palmeiras não pensa em renovar o vínculo. Apesar de entender que pode mudar de ideia no futuro, o clube não pretende tratar deste assunto agora, com mais seis meses de contrato a serem cumpridos pelo jogador.