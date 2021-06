Felipe Melo espera proposta de renovação do Palmeiras e recusa time de Abel Braga na Suíça

Assim como Hernanes, volante também diz "não" ao Lugano; contrato do jogador com o Verdão encerra em seis meses

Sem uma proposta do Palmeiras para renovar contrato, Felipe Melo recusou convite do Lugano, da Suíça, para jogar no time do técnico Abel Braga - assim como Hernanes, do São Paulo. O jogador disse "não", pois tem desejo de permanecer no clube. Nos dois casos, o contato foi feito por meio do empresário Eduardo Cornacini.

O Palmeiras, por sua vez, é reticente para renovar contrato com Felipe Melo. A Goal apurou que, neste momento, o clube não pensa em renovar o vínculo que se encerra em 31 de dezembro, embora se trate de uma ideia circunstancial e que, no futuro, possa ser revista. O Verdão, portanto, não pretende tratar desse assunto agora, a pouco mais de seis meses do término do vínculo.

Ou seja, hoje, dia 16 de junho, a decisão do Palmeiras é de não abrir negociação para renovar com Felipe Melo, mas isso não impede que o clube repense essa postura. O diretor executivo de futebol Anderson Barros mantém conversas com jogadores em situação semelhante no elenco.

Felipe Melo completará 38 anos no próximo dia 26. Nesta temporada, ele soma 20 jogos pelo Palmeiras. No fim deste mês, ele ficará apto a assinar um pré-contrato com outro clube.

No ano passado, o Palmeiras acertou, no fim de setembro, a renovação por mais uma temporada do goleiro Jailson, um ano mais velho do que Felipe Melo.