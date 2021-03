Felipe Melo e Boca Juniors: entenda a relação de carinho e as especulações sobre o futuro

O meio-campista do Palmeiras garantiu estar concentrado no Alviverde e negou ter recebido contato dos argentinos... mas o "namoro" é antigo

Uma das notícias que movimentou a semana foi o possível interesse do Boca Juniors, da Argentina, em contratar o volante Felipe Melo, um dos tantos destaques do Palmeiras na temporada 2020 e um dos líderes do elenco comandado pelo técnico Abel Ferreira. O próprio jogador, em entrevista ao SporTV, garantiu que não recebeu nenhum tipo de contato da equipe de Buenos Aires, mas a admiração mútua entre o meio-campista de 37 anos e o clube de La Bombonera é antiga.

“Começou quando era pequeno, antes de nada com o Maradona. Como Messi, para mim, é o maior da Argentina, e um dos melhores da história do futebol, ali com Pelé também e outros. Começou de pequeno, em partidas do Campeonato Argentino, o Clausura, ver o Boca Juniors, a mítica Bombonera, sempre me encantou isso”, afirmou Felipe Melo em entrevista para o jornal argentino Olé!, em 2020.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

“Depois me encantava Schiavi, que já me escreveu pelo Instagram para que nos colocássemos em contato. E Palermo, que não tinha tanta qualidade, mas fazia gols todos os jogos. E Riquelme, bem, fazia coisas incríveis. Depois chegou o brasileiro que jogava no Paysandu (Iarley), que começou a trazer mais o Boca ao Brasil, da mítica Bombonera. Desde pequeno sempre gostei do Boca Juniors”, completou na época.

Ao longo de sua carreira, o volante brasileiro manifestou mais de uma vez esta sua paixão pela causa boquense. Na última delas, em janeiro de 2021, a declaração de amor chegou a incomodar a torcida palmeirense antes de um duelo contra o River Plate, pela Libertadores da América.

Sempre polêmico, mas levantando taças: este é Felipe Melo! 💪



Resumimos a carreira do Pitbull em 90 segundos! 😎



O capitão do @Palmeiras é o grande símbolo da Era Crefisa? 🐷 pic.twitter.com/v72LlaSpgq — Goal Brasil (@GoalBR) March 9, 2021

Exatamente por isso, especulações o ligando ao clube argentino não são novidade. Naquele mesmo 2020 de quando concedeu entrevista ao Olé!, por exemplo, Felipe Melo foi ventilado como reforço do Boca junto do técnico Luiz Felipe Scolari. Mas assim como aconteceu recentemente, o atleta garantiu, na época, que não houve nenhum contato por parte dos argentinos.

“Meu foco é no Palmeiras”

(Foto: Getty Images)

Ao falar sobre a mais recente especulação que o ligou ao Boca, Felipe Melo pregou respeito ao Palmeiras – com quem possui vínculo até o final de 2021 – e garantiu que sua concentração hoje é completamente dedicada ao Alviverde.

“De real não sei o que tem. Ninguém me procurou, não abri negociação como as pessoas estão falando por aí. Meu foco é Palmeiras, as competições que temos pela frente, essas duas finais que temos tão importantes contra dois grandes clubes. Até agora são inverdades, ninguém chegou para mim e falou comigo. Aproveito até o momento para dizer que as pessoas têm de noticiar coisas que são verdades, tem de ter um pouco mais responsabilidade ao noticiar uma situação que não existe. Se existisse teriam passado algo para mim e para o clube”, disse ao SporTV.

Focado completamente na causa palmeirense e já chegando ao final de sua carreira, é impossível adivinhar se o jogador de 37 um dia vai defender o Boca. O que não há dúvida, no entanto, é que existe uma admiração mútua de parte a parte.