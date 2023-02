Os novos ataques racistas contra Vinícius Júnior na Espanha

Brasileiro é alvo frequente de injúria racial em jogos válidos por La Liga; presidente do torneio diz que acusações são "falsas e injustas"

Mais uma vez, o atacante brasileiro Vinícius Júnior foi alvo de ataques racistas em jogo válido por La Liga. Os xingamentos e insultos vieram por parte da torcida do Mallorca, na derrota do Real Madrid por 1 a 0. O jogo foi envolto de diversas provocações, incluindo várias faltas sofridas pelo camisa 20, destaque dos Blancos nas últimas temporadas.

O jogador tem sido perseguido pelos torcedores das equipes rivais e pelos atletas. No duelo contra o Mallorca, Vini Júnior sofreu dez faltas, sendo o jogador que mais foi “caçado” durante esta temporada. Em relação aos insultos racistas, a equipe rojinegra não fez nenhuma declaração oficial sobre o assunto.

O atleta tem sido alvo de diversos casos similares, como na situação ocorrida no jogo entre a equipe de Vini Júnior e Real Valladolid, quando o brasileiro sofreu com os ataques racistas, além de ter sido ameaçado pelos torcedores do Atleti, rival do Real Madrid. Um boneco com sua camisa foi pendurado pelo pescoço em uma ponte, além de uma faixa estendida com os dizeres: “Madrid odeia o Real”.

Vinícius Júnior protestou contra La Liga, os acusando de não tomar atitudes para eliminar o preconceito racial no futebol espanhol. O presidente da entidade que organiza o campeonato nacional da Espanha, Javier Tebas, disse ainda que as acusações são “falsas e injustas”.

Durante o confronto, o capitão do Mallorca, Antonio Raíllo, colocou o emblema de sua equipe no rosto de Vini Júnior, “pedindo” que o beijasse. O respectivo atleta foi o mesmo que havia dito que o brasileiro utilizava o racismo como “coringa”, para se vitimizar.