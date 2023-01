Vinícius Jr. "responde" ameaças com golaço, comemoração efusiva, vitória e dança

O brasileiro foi alvo de torcedores do Atlético de Madrid na véspera do clássico desta quinta-feira (26), pela Copa do Rei

Depois de, mais uma vez, sofrer ataques antes do clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, Vinícius Júnior deu sua “resposta” fazendo o que ele faz de melhor: gol e comemoração! O brasileiro foi o responsável por fechar o placar na virada dos Blancos, que deu a classificação à semifinal da Copa do Rei, deixando os Colchoneros pelo caminho.

O clássico de Madrid, que envolve Real e Atleti, é um dos que mais desperta rivalidade entre as torcidas. No entanto, assim como havia acontecido no último embate entre as equipes da capital, nesta quinta-feira (26), as coisas passaram do limite quando torcedores colchoneros penduraram um boneco de Vinícius Jr. em uma ponte, simulando um enforcamento.

Vinícius, que infelizmente vem sendo alvo frequente de torcidas adversárias, porém, deu sua “resposta” do melhor jeito possível, e fazendo aquilo que ele sabe bem: jogando bola. O atacante foi autor de um dos gols da vitória merengue por 3 a 1, de virada, que não só classificou o Real para a semifinal da Copa do Rei, como eliminou o rival e praticamente decretou mais uma temporada sem títulos para o Atlético.

No finalzinho da prorrogação, Vini carregou a bola por uma longa distância pelo lado esquerdo, cortou para o meio, enfrentou a defesa do Atleti e bateu rasteiro no cantinho direito para marcar o terceiro gol do Real. Depois disso, ele precisou apenas correr para comemorar.

E se o gol e show que ele deu dentro de campo já representavam bastante, Vini soube potencializar sua “resposta”, e para isso ele precisou apenas ser ele mesmo. Como já é tradição quando o brasileiro marca gols, a comemoração, desta vez ainda mais efusiva, envolveu uma dancinha - outro motivo pelo qual já foi atacado. O "desabafo" nos movimentos do jogador ficou claro, bem como a importância de um grande jogo.