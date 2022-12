Vinicius Junior desabafa após sofrer nova agressão racista: "LaLiga segue sem fazer nada"

Atacante foi chamado de "macaco" por torcedores do Valladolid

Mais uma vez, Vinícius Júnior foi alvo de racismo. Na vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Valladolid, na tarde desta sexta-feira (30), o brasileiro foi chamado de macaco pelos torcedores locais e criticou a La Liga a respeito da inércia sobre o tema.

"Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto, e a LaLiga segue sem fazer nada. Segurei de cabeça erguida e comemorando. No final a culpa é MINHA.", escreveu Vini Jr. em suas redes sociais.

Na partida, o atacante foi substituído aos 43 minutos do segundo tempo e orientado pelo árbitro a sair pela linha de fundo, passando em frente à torcida do Valladolid, que no mesmo momento passou a gritar "mono", que nesse contexto, significa "macaco".