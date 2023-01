O futebol precisa de Vinícius Junior

Brasileiro foi protagonista na vitória sobre o Atlético de Madrid pela Copa do Rei, pouco tempo após ameaças por torcedores rojiblancos

A quinta-feira, 26 de janeiro, será muito difícil de se esquecer para uma pessoa em especial: Vinícius Junior. O brasileiro começou o dia vendo aqueles que o usam como uma piñata do futebol irem para o próximo nível, com uma ameaça absolutamente lamentável e sem cabimento.

Mas Vinícius não é de se acanhar, longe disso, e decidiu seguir com o "Derby". Como de costume, ele era o jogador mais procurado por seus companheiros de equipe e, em inúmeras ocasiões, deu problemas na retaguarda do Atlético, mas não estava tendo seu dia na frente do gol.

Entretanto, nos acréscimos, ele desempenhou um papel fundamental em duas ações chave. Ele tirou Savic do jogo, que acabou sendo expulso, e colocou a cereja no bolo com o terceiro tento do 3 a 1. Vinícius levou a melhor sobre todos, marcou, conseguiu sua vingança e dançou na frente de um Bernabéu lotado.

É claro que o futebol precisa de jogadores como Vinícius que, independentemente da oposição e do que acontece dentro e fora de campo, sempre dão tudo de si, sempre tentam e sempre dão um show. Os torcedores do Real Madrid são claros quanto a isso. Caso alguém tivesse alguma dúvida após o incidente da noite passada, Vinícius enviou uma mensagem de afeto aos madridistas e à cidade de Madri, da qual ele se sente parte.

Isto não diminui o fato de que todos, e quando digo todos, quero dizer literalmente todos, devem pensar longa e duramente sobre esta questão. Não pode ser que tenha chegado a este extremo. Há uma necessidade de mais ação e menos comunicados. As principais organizações de futebol da Espanha (LaLiga, Tebas, RFEF e Rubiales) têm uma boa oportunidade para dar o exemplo. Esperemos que eles não percam isso.