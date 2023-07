Arturo Vidal receberá 13,89% do salário do Flamengo em ida para o Athletico-PR

Meio-campista veterano receberá cerca de R$ 250 mil mensais na transferência para a Arena da Baixada

Arturo Vidal aceitou diminuir o salário para deixar o Flamengo e jogar pelo Athletico-PR até o fim da atual temporada. Ele vai receber 13,89% do valor da remuneração paga pelos cariocas, como soube a GOAL.

A redução salarial foi uma das imposições do Furacão para assinar com o meio-campista de 36 anos até dezembro de 2023. Ele tinha um dos maiores vencimentos do elenco flamenguista e vai embolsar cerca de R$ 250 mil mensais na Arena da Baixada.

O chileno de 36 anos topou a queda no salário para ter mais minutos até o fim da temporada. Desde a chegada de Jorge Sampaoli ao Flamengo, ele só esteve em campo em três oportunidades, somando 82 minutos disputados. No período, não marcou gols ou deu assistências.

A decisão de saída do jogador foi tomada nessa segunda-feira (10), após reunião com a diretoria do Flamengo. Arturo Vidal estava disposto a seguir no Brasil durante o restante da temporada, mas queria ter mais oportunidades de atuar. O Athletico foi o clube que deu a chance ao atleta.

O chileno deve chegar a Curitiba nos próximos dias. Ele é esperado para realizar exames médicos e assinar o contrato com o clube paranaense. O jogador é visto como um nome interessante pela diretoria do Athletico-PR, especialmente pelo técnico interino Wesley Carvalho.