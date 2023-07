Poucos minutos em campo e desgaste com Sampaoli motivaram desejo de Arturo Vidal em deixar o Flamengo

Volante está perto de ser oficializado como novo reforço do Athletico-PR

Arturo Vidal está perto de ser o novo reforço do Athletico-PR. Conforme trouxe a GOAL. O estafe do atleta se acertou com o Furacão e aguarda a rescisão de contrato com o Flamengo para oficializar a negociação. Poucos minutos em campo e relação desgasta com Sampaoli foram determinantes.

Para muitos, com a chegada de Sampaoli Ao Flamengo, Arturo Vidal ganharia espaço, isso porque os dois viveram o melhor momento de suas carreiras juntos na seleção chilena, conquistando, por exemplo, uma Copa América contra a Argentina.

A situação, no entanto, não foi por esse caminho, o atleta teve algumas oportunidades no início, mas perdeu espaço. Diante do Palmeiras, na última rodada do Brasileirão, ele sequer foi relacionado

A relação entre Arturo Vidal e Sampaoli foi se desgastando nos últimos tempos. O chileno não concorda com algumas decisões do treinador e o argentino entende que o volante está longe de sua melhor condição técnica.

Insatisfeito, Arturo Vidal se reuniu com seu estafe no Rio de Janeiro e colocou na mesa o desejo de deixar o Flamengo. O empresário do chileno, Fernando Felicevich liderou as negociações com o Athletico ao lado de André Cury e agora negociação uma rescisão amigável com o clube carioca.

Vidal assinará com o Athletico até dezembro deste ano e tem como objetivo principal a disputa da Copa Libertadores. O volante está motivado para o novo desafio.