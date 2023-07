Arturo Vidal negocia rescisão com o Flamengo e se acerta com o Athletico-PR

Meio-campista de 36 anos vai assinar até dezembro de 2023 com o clube da Arena da Baixada

Arturo Vidal tem acordo para defender as cores do Athletico-PR, como soube a GOAL. O atleta negocia rescisão contratual com o Flamengo na tarde desta segunda-feira (10) e deve se mudar para Curitiba nos próximos dias.

O veterano vai assinar contrato com o clube paranaense até o fim de 2023, conforme apurado pela reportagem. O acordo não terá cláusula para renovação automática do vínculo. Se as partes entenderem que é possível uma extensão do compromisso, os moldes para o próximo ano demandarão uma nova conversa.

Arturo Vidal queria deixar o Fla por causa da falta de oportunidades com o técnico Jorge Sampaoli. Desde a chegada do argentino, ele disputou três partidas apenas, somando 82 minutos em campo. No período, não fez gols ou deu assistências.

O chileno de 36 anos tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023 e já havia avisado que não permaneceria no Ninho do Urubu para a próxima temporada. O veterano pediu para deixar o clube em reunião na tarde desta segunda-feira (10).

Neste ano, ele disputou 25 partidas pelo Flamengo, com 1.116 minutos em campo. No período, não marcou gols, mas deu duas assistências, ambas pela Copa do Brasil.

A informação sobre a ida de Arturo Vidal para o Athletico-PR foi inicialmente divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela GOAL.