Palmeiras disputa o terceiro lugar no Mundial: dia, horário, adversário e mais do jogo

O clube paulista acabou derrotado pelo Tigres nas semifinais do torneio e jogará pela medalha de bronze

Não foi o que a torcida esperava, mas o Palmeiras ainda tem compromissos a cumprir no Qatar, pela disputa do Mundial de Clubes . A equipe irá enfrentar o Al-Ahly, do Egito, na disputa de terceiro e quarto lugar do torneio.

Enquanto o Verdão foi derrotado pelo Tigres por 1 a 0, com gol de Gignac, de pênalti, o Bayern venceu o Al-Ahly por 2 a 0, ambos os tentos tendo sido marcados por Lewandowski. Agora, as equipes se enfrentam em busca da medalha de bronze.

Assim, Palmeiras e Al-Ahly se enfrentarão lutando por uma saída mais honrosa do Mundial de Clubes, em duelo que abrirá o dia decisivo da competição. Veja:

Quando será a disputa de terceiro lugar no Mundial de Clubes 2020?

A decisão de terceiro e quarto lugar no Mundial já tem data marcada para acontecer: será realizado em jogo único nesta próxima quinta-feira, 11 de fevereiro, às 12h (de Brasília) , antecedendo a final da competição .

A partida será disputada no Estádio da Cidade da Educação, em Doha, no Qatar, um dos palcos da Copa do Mundo de 2022 .

Onde assistir à disputa de terceiro e quarto lugar do Mundial de Clubes 2020?

Os direitos de transmissão do Mundial pertencem ao Grupo Globo, que vem realizando uma grande cobertura do evento. Como o Palmeiras não se classificou, a decisão de terceiro e quarto lugar será exibida no SporTV, na TV fechada.

Impacto da partida no Brasileirão e Copa do Brasil

As datas do Mundial coincidem com as retas finais das duas principais competições nacionais: Copa do Brasil e Brasileirão.

Com isso, alguns jogos do Palmeiras foram remanejados para que o clube pudesse disputar todas as competições sem prejuízo. O clássico contra o São Paulo, válido pela 34ª rodada do Brasileirão, será disputado somente depois da 36ª rodada. As finais da Copa do Brasil também tiveram as datas alteradas. Confira o calendário do Palmeiras, que jogará nove partidas em um mês: