Bayern é campeão mundial com recorde histórico e à sua maneira

Com o título conquistado sobre o Tigres, clube alemão igualou marca que pertencia apenas ao Barcelona de Guardiola e Messi

O Bayern venceu o Tigres por 1 a 0 e sagrou-se, pela quarta vez em sua existência, campeão mundial de clubes. Ainda que a história do próprio time alemão neste certame mostre que tradicionalmente esta não é sua taça mais ambicionada, o triunfo – merecido ainda que polêmico, pelo toque na mão de Lewandowski antes do gol de Pavard – sobre o Tigres representa um marco de grande importância para os Bávaros.

A temporada 2020-21, portanto, ganhou contornos históricos com a conquista do título mundial. Como disseram dentro do próprio clube, a cereja do bolo em uma campanha impressionante. Antes deste Bayern comandado por Hansi Flick, apenas um time havia conquistado as seis taças possíveis na Europa. Estamos falando do Barcelona de 2008-09, treinado por Pep Guardiola e com Messi iniciando, definitivamente, sua dinastia vestindo a camisa 10 dos blaugranas.

Barça de 2009, no Mundial contra o Estudiantes (Foto: Getty Images)

A curiosidade do destino é que, no sonho de estabelecer uma hegemonia no mínimo semelhante à daquele Barça de Guardiola, o Bayern apostou suas fichas justamente no treinador catalão, entre 2013 e 2016, mas foi sendo bem fiel à sua própria identidade que conseguiu, enfim, conquistar tudo o que era possível em uma única campanha.

Beckenbauer e Guardiola conversam antes de jogo do Bayern (Foto: Getty Images)

O Bayern de Guardiola conseguiu manter sua hegemonia na Alemanha nas três temporadas sob o comando do catalão, mas o seu modelo de jogo, inicialmente mais à espanhola, causou alguns descontentamentos culturais. Franz Beckenbauer, por exemplo, foi um dos críticos de Guardiola na Alemanha. Pedia para o Bayern “jogar como Bayern”. A falta de títulos de Champions League, a grande obsessão, neste período fez eco a estas críticas – ainda que não mude a boa percepção da passagem do catalão pelo clube de Munique, algo depois reconhecido pelo próprio Beckenbauer.

Mas o que é o “jogar como Bayern”, bradado pelo Kaiser anos atrás? Resumindo muito, e correndo o risco de ser exageradamente simplista, jogar como Bayern é focar em ser direto e físico, sem que isso impeça o encanto, mas fazendo o objetivo prevalecer. E o objetivo é ganhar de tudo e todos. É ter o melhor goleiro, melhores defensores, ótimos passadores e um grande artilheiro e não enrolar para empilhar o máximo de gols que der. Em outras palavras: jogar como um predador querendo mostrar a sua força.

O Bayern, contudo, demonstrava fragilidades sob o comando de Niko Kovac na temporada passada. Os jogadores já não compravam mais o trabalho do croata, e a campanha não era boa nem mesmo dentro da Alemanha. Ex-jogador do clube e ex-auxiliar da seleção alemã campeã mundial em 2014, Hansi Flick tomou conta interinamente do time. Começou a ganhar e ganhou de vez o cargo. E vem ganhando tudo o que vem pela frente desde então: os seis títulos, incluindo a tão sonhada Champions League, vieram com Lewandowski empilhando gols e Flick na área técnica.

O sexto título para coroar um trabalho espetacular dos alemães 🏆6️⃣ pic.twitter.com/cp8NyjhPA7 — Goal Brasil (@GoalBR) February 11, 2021

A “cereja do bolo” representada pelo Mundial de Clubes 2020 fez o Bayern ser hegemônico como havia, anos atrás, sonhado. Um objetivo atingido bem da forma como o clube nos acostumou a ver ao longo de sua história: representando bem a escola alemã de futebol, tendo em Hansi Flick um dos tantos expoentes do “gegenpressing” da pressão forte sobre o adversário com a bola e emplacando transições letais, com jogadores fortes, habilidosos e decisivos. Um novo Bayern, mas com todo o DNA Bayern.