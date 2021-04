Arsenal de Sarandí x Ceará: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Após estreia com vitória na Copa Sul-Americana, Vozão joga nesta terça-feira (27); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Arsenal de Sarandí e Ceará jogam nesta terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no estádio Julio Grondona, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, no pay-per-view. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Arsenal de Sarandí x Ceará DATA Terça-feira, 27 de abril de 2021 LOCAL Julio Grandona - Avellaneda, ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Guto Ferreira é o treinador do Vozão / Foto: Ceará/Divulgação

A Conmebol TV, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira (27). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Ceará, em sua estreia na Copa Sul-Americana, no Castelão, venceu o Jorge Wilstermann, por 3 a 1. Na liderança do Grupo C, o Vozão, comandado por Guto Ferreira, tentará se manter na ponta fora de casa, na Argentina.

O Arsenal de Sarandí, de Sergio Rondina, que perdeu para o Bolívar por 2 a 1 na primeira rodada, tenta se reestabelecer na competição. O time boliviano visitará o Jorge Wilstermann na quinta-feira (29).

Provável escalação do Arsenal de Sarandí: Navarro; Papa, Suso, Abreliano, Gariglio; Sepúlveda, Andrada, Antilef, Farioli; Rogoski e Miracco.

Provável escalação do Ceará: Richard; Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Messias, Vina; Gabriel Dias, Lima, Pedro Naressi, Charles; S. Mendoza, Felipe Vizeu.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARSENAL DE SARANDÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Bolívar 2 x 1 Arsenal de Sarandí Copa Sul-Americana 22 de abril de 2021 Defensa y Justicia 0 x 1 Arsenal de Sarandí Campeonato Argentino 25 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Colón x Arsenal de Sarandí Campeonato Argentino 2 de maio de 2021 A definir Arsenal de Sarandí x Jorge Wilstermann Copa Sul-Americana 6 de maio de 2021 19h15 (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 3 x 0 Jorge Wilstermann Copa Sul-Americana 21 de abril de 2021 Ceará 2 x 0 Vitória Copa do Nordeste 24 de abril de 2021

Próximas partidas