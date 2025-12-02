Arsenal x Brentford: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Não há tempo para respirar no Campeonato Inglês: os líderes Arsenal recebem o Brentford, rival de Londres, em um clássico no meio da semana.

O Arsenal viu seu orgulho abalado no domingo (30) diante do Chelsea, em mais um dérbi londrino. Depois de abrir o placar em uma jogada de bola parada, os Gunners acabaram levando o empate em um escanteio mesmo com os Blues reduzidos a 10 jogadores, após expulsão de Moisés Caicedo. Mikel Merino marcou de cabeça para deixar tudo igual, mas o time de Mikel Arteta não conseguiu impor sua superioridade numérica para buscar a vitória. Se o Manchester City vencer na terça-feira (2), a pressão sobre o Arsenal será ainda maior na quarta. Com uma sequência complicada pela frente, a equipe sabe que não tem espaço para vacilar.

O Brentford, por sua vez, entrou na parte de cima da tabela após uma atuação convincente contra o Burnley. Depois de um primeiro tempo morno, o jogo pegou fogo nos minutos finais. O brasileiro Igor Thiago abriu o placar em cobrança de pênalti, Zian Flemming empatou também da marca da cal e, pouco depois, Igor Thiago (novamente) e Dango Ouattara balançaram as redes em sequência para garantir a vitória. A grande fase do camisa 9 tem impulsionado a equipe e gerando especulações suas na seleção brasileira. O time já aprontou para cima do Arsenal na última temporada e chega confiante para tentar outra zebra nesta quarta-feira (3).

Onde assistir a Arsenal x Brentford ao vivo

A partida entre Arsenal e Brentford desta quarta-feira (3), válida pela Premier League 2025/26, terá transmissão na TV fechada e no streaming.

O jogo será transmitido através da ESPN 4, na televisão fechada, e do Disney+, serviço de streaming do grupo Disney e alinhado aos canais ESPN que detém os direitos de transmissão do Campeonato Inglês.

Em qual canal de TV está a ESPN 4?

Os números dos canais ESPN variam de operadora para operadora. O canal 4 da emissora pode ser encontrado nas seguintes opções de acordo com o sinal:

Operadora Número do Canal Claro/Net TV 73 (SD) e 573 (HD) Sky 198 (SD) e 598 (HD) Oi TV 163 (SD) e 73 (HD) Vivo Fibra 573 (HD) Vivo DTH 465 (SD) e 876 (HD) Vivo Cabo 53 (SD)

A ESPN 4 está disponível na Claro/Net TV (73/573), Sky (198/598), Oi TV (163/73), Vivo Fibra (573), Vivo DTH (465/876) Vivo Cabo (53).

Horário de Arsenal x Brentford

Premier League - Premier League Emirates Stadium

A bola rola no Emirates Stadium, em Londres, nesta quarta-feira (3), a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Notícias e prováveis escalações de Arsenal e Brentford

Notícias do Arsenal

O Arsenal teve mais um problema defensivo: William Saliba ficou fora da partida contra o Chelsea, decisão que surpreendeu muitos torcedores. Mikel Arteta afirmou que o zagueiro será reavaliado após novos exames. O treinador também deve considerar uma rotação de elenco, já pensando no confronto decisivo do fim de semana contra o Aston Villa. Com peças importantes retornando ao ataque, Arteta deve ter mais liberdade para mexer na equipe.

Prováveis escalações: David Raya; Ben White, Cristhian Mosquera, Piero Hincapie e Myles Lewis-Skelly; Declan Rice e Martín Zubimendi; Noni Madueke, Martin Odegaard e Gabriel Martinelli; Viktor Gyokeres. Técnico: Mikel Arteta.

Notícias do Brentford

O Brentford tem baixas importantes tanto entre titulares quanto reservas. Keith Andrews ainda estuda se monta uma linha de cinco para segurar o Arsenal ou se aposta em uma postura mais ofensiva, explorando fragilidades vistas recentemente na defesa dos Gunners.

Prováveis escalações: Caoimhin Kelleher; Michael Kayode, Nathan Collins, Sepp Van den Berg, Kristoffer Ajer e Rico Henry; Yegor Yarmoliuk, Jordan Henderson e Mikkel Damsgaard; Dango Ouattara e Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews.

Momento das equipes

Retrospecto no confronto direto

Classificação na Premier League

Links relacionados