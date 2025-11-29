Bruno Guimarães, Declan Rice e os 10 melhores meio-campistas da Premier League na atualidade

É isso que nos inspirou a construir esta lista. A Premier League está repleta de qualidade. Causaria mais debate classificar os 50 melhores meio-campistas, mas 10 é mais amigável para nós como escritores e para vocês como leitores, e ainda torna a lista mais competitiva. Você quer um lugar no top 10? Comece a jogar como se merecesse um.

Quando falamos de "meio-campistas", não nos referimos a jogadores como Palmer, Florian Wirtz ou Eberechi Eze, que poderiam facilmente ser classificados como atacantes também. Não, não. Estamos aqui para discutir a variedade de jogadores que atuam em posições mais recuadas, aqueles que poderiam jogar centralizados em um 4-3-3 sem ter que se preocupar com seu posicionamento defensivo. Desempenhos e forma física nos últimos anos também estão sendo usados para fazer distinções entre o creme de la creme. Entendido?

Ah, e correndo o risco de dar spoilers, figuras como Elliot Anderson, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Adam Wharton, Sandro Tonali e Casemiro não entram na lista. Desculpe...