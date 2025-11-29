+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Sean Walsh

Bruno Guimarães, Declan Rice e os 10 melhores meio-campistas da Premier League na atualidade

Neste mesmo período do ano passado, a narrativa em torno do encontro entre Chelsea e Arsenal em Stamford Bridge focava-se em saber se Cole Palmer tinha alcançado o nível de estrelato de Bukayo Saka. Ele havia conquistado o oeste de Londres durante seu primeiro ano com os Blues e estava liderando uma inesperada corrida pelo título durante o outono. Agora, no entanto, o debate entre os dois rivais mudou para os meio-campistas Moises Caicedo e Declan Rice

É isso que nos inspirou a construir esta lista. A Premier League está repleta de qualidade. Causaria mais debate classificar os 50 melhores meio-campistas, mas 10 é mais amigável para nós como escritores e para vocês como leitores, e ainda torna a lista mais competitiva. Você quer um lugar no top 10? Comece a jogar como se merecesse um.

Quando falamos de "meio-campistas", não nos referimos a jogadores como Palmer, Florian Wirtz ou Eberechi Eze, que poderiam facilmente ser classificados como atacantes também. Não, não. Estamos aqui para discutir a variedade de jogadores que atuam em posições mais recuadas, aqueles que poderiam jogar centralizados em um 4-3-3 sem ter que se preocupar com seu posicionamento defensivo. Desempenhos e forma física nos últimos anos também estão sendo usados para fazer distinções entre o creme de la creme. Entendido?

Ah, e correndo o risco de dar spoilers, figuras como Elliot Anderson, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Adam Wharton, Sandro Tonali e Casemiro não entram na lista. Desculpe...

    10Martín Zubimendi (Arsenal)

    A incapacidade do Liverpool de conseguir a contratação de Martín Zubimendi em 2024 não pareceu prejudicar suas perspectivas a curto prazo, com seu trio formado por Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai garantindo o título da Premier League da última temporada sem muito alarde.

    No entanto, o espanhol provou ser um sucesso imediato no Arsenal após decidir recusar os Reds, passar mais um ano no Real Sociedad, seu clube de infância, e depois se juntar aos Gunners. Ele exala classe a cada movimento, recuperando a posse e mantendo o jogo fluindo sem esforço.

    Zubimendi não é apenas um dos principais meio-campistas da Premier League, mas um dos destaques da temporada 2025/26 como um todo. O Arsenal carecia de um verdadeiro camisa 6 progressor de bola há alguns anos, mas ele preencheu essa lacuna e ainda trouxe muito mais.

    9Enzo Fernández (Chelsea)

    O Chelsea sabe melhor do que qualquer outro clube que você pode resolver todos os seus problemas se simplesmente gastar dinheiro suficiente neles. Sua decisão de pagar os £ 106,8 milhões que o Benfica queria pelo vencedor da Copa do Mundo, Enzo Fernández, em janeiro de 2023, parecia imprudente durante o primeiro ano após a transferência, mas agora é um pouco mais fácil de engolir.

    Havia pouco espaço para um período de adaptação em Stamford Bridge considerando o dinheiro que o Chelsea pagou pelos serviços de Enzo. Ao chegar, ele teve dificuldades para acompanhar o ritmo incessante da Premier League, embora, quase três anos depois, isso não seja mais um problema.

    O argentino não é o mais técnico dos meio-campistas e você não confiaria realmente nele como a principal fonte de criatividade na sua equipe, mas ele faz um pouco de tudo e se tornou um componente chave no sistema de Enzo Maresca, marcando 10 gols e dando oito assistências na Premier League desde a nomeação do italiano como técnico.

    8Dominik Szoboszlai (Liverpool)

    Se tivéssemos montado essas classificações antes da temporada começar, Szoboszlai provavelmente teria sido o único meio-campista do time titular do Liverpool que ficaria de fora. Infelizmente, o mau desempenho de Gravenberch e Mac Allister é parcialmente responsável pela queda dos Reds até agora nesta temporada, mas o húngaro não tem culpa nenhuma nisso e, aliás, tem sido um dos únicos pontos positivos do time na atual campanha.

    Szoboszlai ofereceu tudo para tentar parar o sangramento dos Reds, chegando ao ponto de atuar como lateral-direito (uma violação dos critérios para fazer este ranking, mas que estamos dispostos a ignorar) enquanto Arne Slot buscava uma fórmula para parar a queda na tabela dos atuais campeões.

    Com três gols e cinco assistências em todas as competições, jogando em várias posições, o jogador de 25 anos está cumprindo sua parte do acordo nesta temporada. O mesmo não pode ser dito para a maioria de seus companheiros de equipe. 

    7Granit Xhaka (Sunderland)

    Se você voltasse para 2021 e dissesse que quatro anos depois, Granit Xhaka seria não apenas um dos melhores meio-campistas do mundo, daria para achar que a pessoa começaria a anunciar o fim dos tempos logo em seguida. A reviravolta na carreira do suíço é daquelas que parece roteiro de filme — e tem sido incrível de acompanhar.

    Onde antes ele era visto como um jogador imaturo que nunca conseguiria se livrar da sua má fama que recebeu no Arsenal, Xhaka agora é um veterano experiente que indiscutivelmente torna melhor o time com o qual está jogando. Ele lidera não apenas por inspiração, mas também por exemplo, e essa é uma das principais razões pelas quais os Black Cats têm desfrutado de tanto sucesso precoce em sua volta à primeira divisão.

    Xhaka é o comandante no meio-campo de Regis Le Bris. Tudo vem e vai através dele. Depois de deixar os Gunners em 2023 e então se tornar uma lenda com o Bayer Leverkusen, vencedor da Bundesliga, ele conquistou esse direito.

    6Bruno Guimarães (Newcastle)

    O Newcastle foi efetivamente forçado a vender Alexander Isak no final da janela de transferências — por £ 125 milhões, um preço difícil de recusar por qualquer jogador -, mas pelo menos eles não tiveram que vender seu capitão. Bruno Guimarães é o coração de uma das equipes mais duras e implacáveis do país.

    Não há circunstância concebível em que os Magpies possam se dar ao luxo de deixar Bruno no banco em jogos na Premier League ou na Liga dos Campeões. Ainda bem que ele quase não teve um dia de folga desde que se juntou ao time vindo do Lyon, em janeiro de 2022, jogando 172 partidas em todas as competições desde essa transferência e se tornando uma figura-chave para o Brasil.

    Há praticamente nenhuma fraqueza no jogo de Guimarães, com defesa, passe, condução e finalização sendo todos pontos fortes dele - um recorde de 25 gols e 29 assistências pelo Newcastle é testemunho disso.

    5Martin Ødegaard (Arsenal)

    Era complicado saber exatamente onde colocar Martin Ødegaard. Ele foi um verdadeiro candidato a Jogador do Ano quando o Arsenal terminou como vice-campeão para o Manchester City em 2023/24 e agora tem um longo histórico de excelência na Premier League, mas passou grande parte do último ano lesionado ou fora de forma.

    No final, a quinta posição parece adequada. Em seu melhor dia, o norueguês ainda é um dos melhores armadores e ameaças ao gol no meio-campo. Ironicamente, a forma dominante dos Gunners em 2025/26 sem ele e sua liderança prejudicou sua situação, com Mikel Arteta sendo capaz de confiar em um elenco maior para compensar a ausência de seu capitão.

    Ødegaard está se aproximando de um retorno de sua última lesão e tem usado uma máquina anti-gravidade para ajudar em sua recuperação. O Arsenal esperará que ele possa trazer um pouco daquela sua magia com ele assim que voltar a jogar novamente.

    4Bruno Fernandes (Manchester United)

    Certo, se Ruben Amorim tivesse feito a coisa inteligente e simplesmente decidido jogar Bruno Fernandes em uma das duas posições atrás do atacante em seu controverso sistema 3-4-3, então o criador de jogadas português provavelmente teria sido omitido desta lista por razões semelhantes a Palmer e companhia. No entanto, o chefe do Manchester United se esforçou para deixar seu melhor e mais produtivo jogador em um papel mais recuado por algum motivo.

    Não há como negar a qualidade de Fernandes, mesmo em uma posição mais desconhecida. Afinal, ele foi praticamente o único jogador a carregar o peso nas costas na temporada passada, arrastando os Red Devils até... o 15º lugar. Ainda assim, ele já é um dos grandes da história do United e a estrela em torno de quem se deveria construir o time. Desempenhando um excelente futebol por, bem, quase todo o seu tempo em Old Trafford, ele supera Ødegaard por um lugar em nosso top quatro, com sua produtividade e disponibilidade sendo difíceis de ignorar.

    Fernandes consistentemente aparece no topo das listas de criação de chances. Agora tudo o que ele precisa é de um atacante para começar a colocar a bola na rede de forma mais consistente.

    3Rodri (Manchester City)

    Assim como Ødegaard, a classificação de Rodri mostrou-se problemática. Ele ganhou a Bola de Ouro há pouco mais de um ano, mas jogou apenas algumas vezes desde esse triunfo, após uma ruptura do LCA e uma série de outras lesões incômodas.

    Você também poderia atribuir grande parte da queda do Manchester City à sua ausência, com Erling Haaland tendo que fazer um show solo para tentar manter o time de Pep Guardiola nas últimas duas corridas pelo título. Não há garantia de que Rodri seja mesmo aquele meio-campista dominante de antes, e seria injusto penalizar seus rivais por isso.

    Independentemente, Rodri ainda tem o pedigree para merecer um lugar em nosso pódio. Mesmo se puder jogar com metade da habilidade de sua versão 2023/24, o City se beneficiaria enormemente disso. Eles precisam dele de volta à plena forma o mais rápido possível ou correm o risco de passar outro ano sem um troféu.

    2Moisés Caicedo (Chelsea)

    É uma medalha de prata para Moisés Caicedo. Não há vergonha nisso, mas aqueles com afinidade pelo Chelsea que estão lendo isto, sem dúvida, ficarão insatisfeitos por ele não ter conquistado o primeiro lugar.

    Assim como aconteceu com seu parceiro de meio-campo Enzo Fernández, Caicedo demorou um pouco para se firmar em Stamford Bridge. Houve várias atuações cheias de erros durante sua temporada de estreia (2023/24) com o clube, mas agora ele está acima de qualquer outro meio-campista defensivo da liga. As comparações com N'Golo Kanté e Claude Makelele começam a fazer sentido, embora ele ainda precise ganhar ou a Premier League ou a Liga dos Campeões para alcançar esse mesmo patamar.

    Depois de carregar o meio-campo do Chelsea na vitória por 1 a 0 sobre o Tottenham no início de novembro, Robert Sánchez resumiu melhor como os jogadores e torcedores dos Blues se sentem sobre Caicedo, descartando a noção de que vale a pena falar sobre suas credenciais. "Eu realmente não preciso falar dele, mas ele é uma verdadeira besta", disse o espanhol. "Ele é o melhor jogador do planeta na sua posição. Ele é um dos melhores do mundo, quem é melhor que ele nessa posição? Ele é uma fera. Cada disputa, cada desafio ele ganha e é muito calmo com a bola.

    "Não o vi mudar muito. Como jogador e como pessoa, ele sempre foi o mesmo, trabalho duro, esforço, quieto mas um cara muito bom. Obviamente, ele se desenvolveu mais fisicamente com a idade e com a experiência, e só melhorou e melhorou no campo. Sua confiança também aumentou cada vez mais. Ele é um chefe na conquista do meio-campo."

    1Declan Rice (Arsenal)

    Declan Rice é o melhor meio-campista da Premier League. Ele é quem define o padrão, o jogador ao qual os outros aspiram e são comparados. Enquanto o Arsenal seguir o roteiro e conquistar o título, seu camisa 41 terá cumprido a profecia de se tornar o tão aguardado herdeiro de Patrick Vieira no clube.

    Antes um mero volante no West Ham, Rice agora pode fazer tudo. Em certo sentido, ele também é a figura por trás da revolução das bolas paradas na Premier League, com suas entregas mortíferas resultando em 26 assistências para o Arsenal, o dobro do total que conseguiu com os Hammers em 123 partidas a menos. Enquanto Caicedo foi informado de que precisa de mais contribuições de gols para estar entre os melhores, Rice já estava lá. Há também uma indicação ao Prêmio Puskas no nome dele, ao fazer um dos mais belos gols de falta da história da Champions League, contra o Real Madrid, na temporada passada.

    Rice é o único meio-campista a ter figurado tanto nos Times do Ano da PFA de 2023/24 quanto de 2024/25, mesmo apesar da queda de desempenho do Arsenal nesta última temporada, enquanto seu reconhecimento na seleção inglesa também foi considerado. Ele é visto como estando no mesmo nível do capitão e artilheiro recordista, Harry Kane, por Thomas Tuchel na seleção. Sim, ele é tão importante assim.

    É uma longa lista de prêmios e realizações que Rice conseguiu acumular. A conquista de um grande troféu (seja da Premier League, da Champions ou da Copa do Mundo...) é a única coisa que está entre ele e o reconhecimento global que merece.