Igor Thiago Brentford GFXGetty/GOAL
James Westwood

Igor Thiago: a ascensão do brasileiro do Brentford que mira a seleção e desbancar Erling Haaland na artilharia da Premier League

O Brentford tem um histórico impressionante quando o assunto é substituir seus principais jogadores. Nos últimos seis anos, os Bees seguiram evoluindo mesmo após perder nomes como Ezri Konsa, Ollie Watkins, Said Benrahma, Neal Maupay, David Raya e Ivan Toney, muito por conta do trabalho meticuloso de seus scouters. O mais novo acerto do clube é Igor Thiago, atacante brasileiro que virou um concorrente real de Erling Haaland na luta pela Chuteira de Ouro da Premier League nesta primeira metade da temporada 2025/26.

Muita gente acreditava que o Brentford brigaria contra o rebaixamento depois das saídas, na última janela europeia, do influente trio Bryan Mbeumo, Yoane Wissa e do capitão Christian Norgaard, além do querido técnico Thomas Frank. Keith Andrews foi promovido de treinador de bolas paradas para assumir o comando do time e muitos duvidaram de sua capacidade e experiência para manter o clube competitivo no mais alto nível.

Mas Andrews respondeu às críticas apostando no mesmo estilo direto de Frank e confiando em Thiago para comandar o ataque. Aos 24 anos, o brasileiro marcou 11 gols em 13 jogos da Premier League, apenas três a menos que Haaland com a camisa do Manchester City, e colocou o Brentford de volta à parte de cima da tabela, praticamente tapando sozinho o buraco deixado por Mbeumo e Wissa.

Aston Villa, Tottenham e Newcastle já demonstram interesse em contratá-lo, e a conversa sobre uma primeira convocação para a seleção brasileira cresce a cada rodada. Ele pode até mesmo pular para a frente da fila pela camisa 9 do Brasil antes da Copa do Mundo de 2026, especialmente se conseguir complicar os planos do Arsenal na briga pelo título quando o Brentford visitar o Emirates nesta quarta-feira (3).

  • FBL-EUR-C4-ANDERLECHT-LUDOGORETSAFP

    De pedreiro ao futebol europeu

    Igor Thiago cresceu em Gama, no Distrito Federal, mas o futebol não foi paixão imediata. “Eu tinha oito ou nove anos quando comecei a jogar”, contou recentemente ao site oficial do Brentford. “Fui pegando gosto aos poucos. Meu irmão sempre me levava para jogar nos fins de semana. Depois, vi o Cristiano Ronaldo no Manchester United, aquilo foi marcante. Vi o Cristiano Ronaldo jogar e pensei: ‘Quero ser como ele’.”

    Ele começou a aprimorar suas habilidades no clube local Verê Futebol Clube, mas sua trajetória rumo ao futebol profissional parou quando perdeu o pai aos 13 anos. Para ajudar a mãe, Igor Thiago trabalhou carregando compras e como servente de pedreiro, algo que moldou sua personalidade forte. “Isso me ajudou como homem e como pessoa. Passei a valorizar as pequenas e grandes coisas da vida, porque hoje vejo o quanto sou privilegiado com tudo o que tenho.”

    O Cruzeiro deu a primeira grande oportunidade ao atacante quando ele tinha 18 anos. Foram 10 gols em 64 jogos pelo clube, desempenho que chamou atenção da Europa. Em março de 2022, o Ludogorets, da Bulgária, contratou o jogador, e ele rapidamente se adaptou à nova vida fora do país.

    Thiago somou 32 participações em gols nas duas temporadas em que o Ludogorets conquistou títulos consecutivos do campeonato búlgaro, além da Copa e da Supercopa da Bulgária. Em 2023, já acima do nível da liga, foi vendido ao Club Brugge por € 8 milhões, valor recorde da Parva Liga.

  • FBL-BEL-PROLEAGUE-CLUB BRUGGE-UNION SGAFP

    "Grande potencial"

    Igor Thiago retribuiu cada centavo investido pelo Brugge com uma temporada brilhante. Marcou 29 gols em 55 partidas em 2023/24, sendo 18 deles em uma fase avassaladora entre dezembro e janeiro, ajudando o clube a conquistar a liga belga e a chegar às semifinais da Conference League.

    O brasileiro ainda levou o prêmio de Jovem Jogador da Temporada no torneio continental, e o então técnico Ronny Deila não poupou elogios: “Thiago trouxe algo que não tínhamos. Os defensores odeiam enfrentá-lo. Ele pressiona o tempo inteiro, corre o tempo todo e incomoda demais. Além disso, é um cara sensacional, dentro e fora de campo. Tem nível para jogar em um grande clube.”

    O Brentford decidiu apostar alto e quebrar seu recorde de transferência para levá-lo ao Gtech Community Stadium em um negócio de £ 30 milhões (R$ 211 milhões). Frank classificou a contratação como um movimento “proativo” diante da iminente saída de Toney. “Thiago é um atacante empolgante e que encaixa no nosso modelo. Muito dedicado, pressiona bem, é forte fisicamente, bom dentro da área e sabe fazer o pivô. Tem um potencial enorme.”

    Infelizmente, uma lesão cruel impediu o brasileiro de mostrar tudo isso logo de início na Inglaterra.

  • AFC Wimbledon v Brentford - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    "Temporada de aprendizado"

    No seu primeiro jogo pelo Brentford, um amistoso de pré-temporada contra o AFC Wimbledon que terminou 5 a 2, Thiago sofreu uma lesão no menisco e precisou passar por cirurgia. O atacante perdeu os 11 primeiros jogos da Premier League 2024/25 e só estreou oficialmente em 23 de novembro, no empate sem gols contra o Everton.

    Ele voltou a sair do banco contra Leicester City e Aston Villa e, na primeira vez como titular, brilhou na vitória por 4 a 2 sobre o Newcastle. Mas logo depois enfrentou outro baque: uma infecção no joelho, para frustração de Frank.

    “O risco de ter uma infecção na articulação é muito, muito pequeno, mas aparentemente, para jogadores do Brentford, ao invés de dois por cento vira 98 por cento”, ironizou o técnico.

    Thiago só retornou no início de maio e apareceu apenas em participações curtas nas quatro rodadas finais da liga. De fora, parecia que a grande transferência havia se transformado em pesadelo. Mas, surpreendentemente, Thiago conseguiu tirar lições importantes que o deixaram confiante para a temporada seguinte.

    “Foi um ano enorme de aprendizado para mim, para entender meu corpo e como ele reage. Foi difícil por não conseguir jogar, mas bom para aprender melhor como ele funciona”, explicou. “Achei que me adaptar à Inglaterra seria mais difícil, para ser sincero, mas tudo correu bem.”

  • Brentford v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Força imparável

    Thiago marcou o primeiro gol da era Keith Andrews em um amistoso de pré-temporada contra o Gil Vicente e abriu sua conta oficial logo na estreia do Brentford na nova temporada da Premier League, convertendo um pênalti na derrota por 3 a 1 para o Nottingham Forest. Ele dobrou seu número na rodada seguinte, no revés por 2 a 1 diante do recém-promovido Sunderland, testando firme no travessão após se antecipar a dois defensores para completar o cruzamento de Frank Onyeka. Mesmo assim, no fim de setembro, o Brentford ocupava apenas a 17ª posição, com quatro pontos somados de 15 possíveis.

    A virada começou quando o time de Andrews recebeu o Manchester United no Gtech. O Brentford venceu por 3 a 1 em um jogaço, e Thiago foi o grande protagonista. Ele abriu o placar com um semipum de voleio indefensável no ângulo e depois ampliou para 2 a 0 com um toque oportunista de curta distância nos primeiros 20 minutos. Além dos gols, dominou o jogo como referência ofensiva, impondo-se fisicamente e sufocando a defesa do United.

    A partir dali, Thiago virou uma força da natureza. Marcou também o gol da vitória sobre o Liverpool em outubro e ainda fez dois “doublês” nos triunfos diante de Newcastle e Burnley. Mesmo quando participa menos do jogo, sua presença sempre representa perigo, e o Burnley sentiu isso no sábado. Thiago cresceu nos 10 minutos finais, primeiro convertendo mais um pênalti e depois estufando a rede no gol que definiu o placar após cruzamento de Jordan Henderson, ainda que a bola tenha desviado.

    O centroavante criou entrosamento com Henderson, além dos atacantes Dango Ouattara e Kevin Schade, e essa química vem rendendo frutos importantes aos Bees. Ele é letal quando tem a chance, seja pelo alto ou pelo chão, mas também é um centroavante generoso, sempre buscando envolver os companheiros nas jogadas.

    “Tudo o que defendemos como time aparece de sobra no (Igor) Thiago”, disse Andrews após a vitória sobre o Burnley. “Eu simplesmente amo o jeito como ele joga.”

  • West Ham United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    De olho em recorde

    Igor Thiago é o jogador que mais marcou gols de pênalti nesta Premier League (cinco) e também aparece em terceiro lugar em gols de bola rolando, atrás de Haaland e Danny Welbeck, do Brighton. Os números indicam que a fase não é passageira: ele é o segundo atleta da liga em finalizações certas (19).

    Incrivelmente, o novo talismã do Brentford, que já até ganhou um canto especial da torcida inspirado em “Gold”, clássico do Spandau Ballet, está a apenas quatro gols de igualar o recorde de tentos marcados por um brasileiro em uma única edição da Premier League, marca atualmente dividida por Roberto Firmino, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha (15). Seria uma surpresa enorme se ele não ultrapassasse esse número, até porque restam 25 jogos pela frente. E provavelmente também não vai demorar até que esteja ao lado de Martinelli e Cunha na seleção. Andrews, inclusive, confirmou que Carlo Ancelotti já entrou em contato para conversar sobre o atacante.

    “Ele é um prazer de treinar e conviver. Aproveita cada segundo no campo e, nos jogos, é um competidor nato. A Seleção já entrou em contato”, revelou Andrews na semana passada. “Eles conhecem bem suas qualidades e esse é o maior sonho dele. Espero que possamos trabalhar juntos para fazer isso acontecer.”

  • Brentford v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Melhor opção para a seleção brasileira?

    Ancelotti tem um arsenal de atacantes como poucos países no mundo. Além de Cunha e Martinelli, nomes como Vinícius Júnior, Raphinha e Rodrygo também disputam minutos, assim como o jovem Estevão, do Chelsea, enquanto Neymar, ainda lidando com lesões, tenta provar no Santos que tem condições de ir à Copa.

    Isso não quer dizer que o sonho de Igor Thiago seja impossível. A briga pela vaga de centroavante da seleção está completamente aberta. Richarlison e João Pedro seguem irregulares em Tottenham e Chelsea, e Igor Jesus, ex-Botafogo, ainda não engrenou no Nottingham Forest.

    Ancelotti pode optar por um falso 9 no próximo mundial, mas hoje, o atacante do Brentford talvez seja sua melhor alternativa. O Brasil pode ativar o modo "Ousadia e Alegria" e atropelar seleções mais fracas, mas contra equipes bem organizadas, a presença física do atacante pode fazer toda a diferença. Quando a bola sobe nele, ela para; e ele quase nunca toma a decisão errada.

    Outro ponto pouco comentado é sua leitura de espaço. Igor Thiago sabe instintivamente quando e onde atacar os espaços. Com jogadores de nível mundial alimentando-o, ele pode causar estragos na Copa da América do Norte. Claro, é impossível prever como ele reagiria ao maior palco do futebol mundial e à pressão que vem junto — mas superar expectativas virou rotina na carreira dele, movida por uma autoconfiança inabalável.

    “É meu maior objetivo”, afirmou o camisa 9 quando perguntado sobre uma possível convocação. “Quando eu chegar lá, e eu vou, vai significar que conquistei tudo.” Com essa mentalidade de elite, qualquer coisa é possível.

