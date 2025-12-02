Igor Thiago: a ascensão do brasileiro do Brentford que mira a seleção e desbancar Erling Haaland na artilharia da Premier League

Thiago marcou o primeiro gol da era Keith Andrews em um amistoso de pré-temporada contra o Gil Vicente e abriu sua conta oficial logo na estreia do Brentford na nova temporada da Premier League, convertendo um pênalti na derrota por 3 a 1 para o Nottingham Forest. Ele dobrou seu número na rodada seguinte, no revés por 2 a 1 diante do recém-promovido Sunderland, testando firme no travessão após se antecipar a dois defensores para completar o cruzamento de Frank Onyeka. Mesmo assim, no fim de setembro, o Brentford ocupava apenas a 17ª posição, com quatro pontos somados de 15 possíveis.

A virada começou quando o time de Andrews recebeu o Manchester United no Gtech. O Brentford venceu por 3 a 1 em um jogaço, e Thiago foi o grande protagonista. Ele abriu o placar com um semipum de voleio indefensável no ângulo e depois ampliou para 2 a 0 com um toque oportunista de curta distância nos primeiros 20 minutos. Além dos gols, dominou o jogo como referência ofensiva, impondo-se fisicamente e sufocando a defesa do United.

A partir dali, Thiago virou uma força da natureza. Marcou também o gol da vitória sobre o Liverpool em outubro e ainda fez dois “doublês” nos triunfos diante de Newcastle e Burnley. Mesmo quando participa menos do jogo, sua presença sempre representa perigo, e o Burnley sentiu isso no sábado. Thiago cresceu nos 10 minutos finais, primeiro convertendo mais um pênalti e depois estufando a rede no gol que definiu o placar após cruzamento de Jordan Henderson, ainda que a bola tenha desviado.

O centroavante criou entrosamento com Henderson, além dos atacantes Dango Ouattara e Kevin Schade, e essa química vem rendendo frutos importantes aos Bees. Ele é letal quando tem a chance, seja pelo alto ou pelo chão, mas também é um centroavante generoso, sempre buscando envolver os companheiros nas jogadas.

“Tudo o que defendemos como time aparece de sobra no (Igor) Thiago”, disse Andrews após a vitória sobre o Burnley. “Eu simplesmente amo o jeito como ele joga.”