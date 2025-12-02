Igor Thiago: a ascensão do brasileiro do Brentford que mira a seleção e desbancar Erling Haaland na artilharia da Premier League

Muita gente acreditava que o Brentford brigaria contra o rebaixamento depois das saídas, na última janela europeia, do influente trio Bryan Mbeumo, Yoane Wissa e do capitão Christian Norgaard, além do querido técnico Thomas Frank. Keith Andrews foi promovido de treinador de bolas paradas para assumir o comando do time e muitos duvidaram de sua capacidade e experiência para manter o clube competitivo no mais alto nível.
Mas Andrews respondeu às críticas apostando no mesmo estilo direto de Frank e confiando em Thiago para comandar o ataque. Aos 24 anos, o brasileiro marcou 11 gols em 13 jogos da Premier League, apenas três a menos que Haaland com a camisa do Manchester City, e colocou o Brentford de volta à parte de cima da tabela, praticamente tapando sozinho o buraco deixado por Mbeumo e Wissa.
Aston Villa, Tottenham e Newcastle já demonstram interesse em contratá-lo, e a conversa sobre uma primeira convocação para a seleção brasileira cresce a cada rodada. Ele pode até mesmo pular para a frente da fila pela camisa 9 do Brasil antes da Copa do Mundo de 2026, especialmente se conseguir complicar os planos do Arsenal na briga pelo título quando o Brentford visitar o Emirates nesta quarta-feira (3).
