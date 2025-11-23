Eberechi Eze destroça o Tottenham em vitória que mostra por que o Arsenal pode acabar com jejum de títulos de Campeonato Inglês

O Arsenal abriu o placar aos 36 minutos, quando um passe primoroso de Mikel Merino desmontou a defesa do Tottenham e deixou Leandro Trossard em ótima posição para apenas desviar para o fundo da rede. O Tottenham, extremamente recuado, sofreu o segundo gol cinco minutos depois: uma rápida troca de passes terminou com Eberechi Eze finalizando de surpresa, sem chances para Guglielmo Vicario.

Os anfitriões, cheios de confiança, praticamente selaram o jogo logo no primeiro minuto do segundo tempo. Eze — que chegou a estar próximo de reforçar o Tottenham antes de o Arsenal atravessar a negociação na última janela — soltou um chute potente da entrada da área, levando a torcida ao delírio. No entanto, do nada, o Spurs descontou em seu primeiro arremate ao gol: Richarlison aproveitou David Raya adiantado e marcou um espetacular chute aos 55 minutos.

Mas qualquer esperança de reação foi apagada quando Eze, ex-astro do Crystal Palace, marcou um terceiro gol a 14 minutos do fim, após excelente jogada de Trossard. Depois da surpreendente derrota do Manchester City para o Newcastle, essa foi a resposta ideal da equipe de Mikel Arteta — e vitórias desse tipo podem ser decisivas para encerrar a espera de 21 anos por um título da Premier League.

A GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Emirates Stadium.