Arsenal thump TottenhamGetty/Goal
Richard Mills

Eberechi Eze destroça o Tottenham em vitória que mostra por que o Arsenal pode acabar com jejum de títulos de Campeonato Inglês

O hat-trick brilhante de Eberechi Eze garantiu ao Arsenal a superioridade no clássico do Norte de Londres, coroando a vitória por 4 a 1 sobre o Tottenham

O Arsenal abriu o placar aos 36 minutos, quando um passe primoroso de Mikel Merino desmontou a defesa do Tottenham e deixou Leandro Trossard em ótima posição para apenas desviar para o fundo da rede. O Tottenham, extremamente recuado, sofreu o segundo gol cinco minutos depois: uma rápida troca de passes terminou com Eberechi Eze finalizando de surpresa, sem chances para Guglielmo Vicario.

Os anfitriões, cheios de confiança, praticamente selaram o jogo logo no primeiro minuto do segundo tempo. Eze — que chegou a estar próximo de reforçar o Tottenham antes de o Arsenal atravessar a negociação na última janela — soltou um chute potente da entrada da área, levando a torcida ao delírio. No entanto, do nada, o Spurs descontou em seu primeiro arremate ao gol: Richarlison aproveitou David Raya adiantado e marcou um espetacular chute aos 55 minutos.

Mas qualquer esperança de reação foi apagada quando Eze, ex-astro do Crystal Palace, marcou um terceiro gol a 14 minutos do fim, após excelente jogada de Trossard. Depois da surpreendente derrota do Manchester City para o Newcastle, essa foi a resposta ideal da equipe de Mikel Arteta — e vitórias desse tipo podem ser decisivas para encerrar a espera de 21 anos por um título da Premier League.

A GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Emirates Stadium.

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro & Defesa

    David Raya (6/10):
    O ex-goleiro do Brentford acabou sendo superado pela brilhante improvisação de Richarlison. Algumas de suas saídas de bola não foram das melhores, mas, no geral, não foi muito exigido ao longo da partida.

    Jurrien Timber (8/10):
    Sólido e dominante tanto na defesa quanto no ataque durante o primeiro tempo, manteve o alto nível após o intervalo e ainda coroou sua atuação com a assistência para o segundo gol de Eze.

    William Saliba (7/10):
    O francês teve uma tarde tranquila diante de um ataque pouco inspirado do Tottenham. Desafios maiores certamente virão — especialmente sem o lesionado Gabriel Magalhães ao seu lado — mas, por ora, cumpre o papel com segurança.

    Piero Hincapié (7/10):
    Assumiu a vaga de Gabriel e teve boa atuação defensiva, embora não tenha sido muito exigido. Mostrou também disposição para avançar ao ataque quando necessário.

    Riccardo Calafiori (7/10):
    Segue deixando Lewis-Skelly no banco, e com razão. O italiano tem sido uma verdadeira muralha em vários momentos do jogo.

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Eberechi Eze (10/10):
    Protagonizou um momento de pura magia no seu primeiro gol — o segundo do Arsenal na partida. Com dribles rápidos e uma finalização precisa, viveu uma estreia dos sonhos no derby do Norte de Londres. Um jogo que certamente ficará marcado para sempre, e uma atuação que evidencia seu potencial para ser o grande diferencial do Arsenal nesta temporada.

    Martin Zubimendi (6/10):
    Fez um primeiro tempo sólido, mas acabou perdendo a bola com facilidade em um lance que, segundos depois, resultou no golaço de Richarlison. Apesar disso, segue sendo eficaz na circulação e progressão de bola entre as linhas.

    Declan Rice (7/10):
    Deu a assistência para o primeiro gol de Eze com um passe de primeira, um lance que resume bem sua postura na partida: dinamismo, objetividade e a busca constante por acelerar o jogo em direção ao ataque.

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Bukayo Saka (8/10):
    Quando o Tottenham ainda conseguia se manter firme, foi Saka quem mais deu sinais de que poderia romper a resistência adversária. Quase marcou em uma excelente cobrança de falta e esteve diretamente envolvido na construção dos dois gols do primeiro tempo.

    Mikel Merino (8/10):
    Assumiu o comando do ataque na ausência do lesionado Gyökeres, mas sua maior contribuição veio de fora da área: um passe brilhante que encontrou Trossard para abrir o placar. Mostra-se uma peça valiosa para o elenco do Arsenal.

    Leandro Trossard (8/10):
    Atacou o espaço no tempo perfeito para marcar o primeiro gol do Arsenal e finalizou com precisão para superar Vicario. Seus movimentos, escolhas e leitura de jogo foram de alto nível — e ainda coroou a atuação com uma assistência.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-TOTTENHAMAFP

    Substitutos e Treinador

    Noni Madueke (7/10):
    Mostrou incisividade e objetividade desde o momento em que entrou em campo.

    Ethan Nwaneri (7/10):
    O jovem entrou ligado no jogo, participativo e atento em todas as ações.

    Cristhian Mosquera (N/A):
    Teve tempo insuficiente para exercer qualquer impacto real na partida.

    Myles Lewis-Skelly (N/A):
    Entrou apenas nos instantes finais.

    Mikel Arteta (9/10):
    Enquanto Frank optou por uma escalação excessivamente conservadora, Arteta fez as escolhas certas — e colheu os frutos. Seu time encontrou repetidamente maneiras de desmontar a defesa baixa do Spurs, combinando técnica, visão de jogo e intensidade. Atuações como essa fortalecem ainda mais o grupo, e o treinador espanhol acertou em cheio nas decisões.

