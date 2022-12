Argentina x França ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da final da Copa do Mundo

Chegou a hora da grande decisão! Lionel Messi x Kylian Mbappé. Argentina e França disputam o título da Copa do Mundo do Qatar neste domingo (18), às 12h (de Brasília), pela final do Mundial 2022. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, da GloboPlay e do Fifa+, no streaming, e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Ganhe bônus de até R$ 500 mais uma aposta grátis de R$ 20 na Betsson clicando aqui

Na TV Globo, o jogo será narrado por Galvão Bueno e os comentários de Junior e Ana Thaís Matos. Já no SporTV, Milton Leite estará ao vivo ao lado dos comentaristas Lédio Carmona e Pedrinho, enquanto no Globo Play Tiago Leifert irá narrar ao lado de Lisca, Thomaz Freitas e Fernanda Colombo.

A primeira seleção a carimbar a classificação à final foi a Argentina, que eliminou a Croácia na semifinal por 3 a 0. Já a França deixou para trás o surpreendente Marrocos por 2 a 0. Assim, marroquinos e croatas decidem o terceiro lugar no próximo sábado (17).

Atravessando um longo jejum de 36 anos sem conquistar a Copa do Mundo, a Argentina, bicampeã (1930 e 1986), estreou no Mundial do Qatar com uma derrota para a Arábia Saudita por 2 a 1, mas se recuperou com vitórias sobre o México e Polônia na primeira fase, encerrou na liderança do Grupo C, com seis pontos, enquanto no mata-mata eliminou a Austrália nas oitavas de final (2 a 1), a Holanda nos pênaltis (4 a 3) após empate no tempo normal e na prorrogação por 2 a 2, e a Croácia por 3 a 0, na semi.

Do outro lado, a França chega também em busca do tri. Porém, ao contrário da Argentina, os Bleus são os atuais campeões - venceram a Croácia por 4 a 2 na final da Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Anteriormente, venceu o Mundial de 1998, quando bateu o Brasil por 3 a 0.

Após as duas primeiras vitórias (Austrália por 4 a 1, e Dinamarca por 2 a 1), a França, já classificada ao mata-mata, entrou com o time reserva na última rodada e foi derrotada pela Tunísia por 1 a 0. Assim, os Bleus lideraram o Grupo D, com seis pontos. Na sequência, passou por Polônia (3 a 1), Inglaterra (2 a 1), e Marrocos (2 a 0), nas oitavas, quartas e semifinal, respectivamente.

"A verdade é que estamos há mais de um mês juntos, todos os jogadores, concentração total. Isso aqui não é simples. Fomos felizes agora. Nossos jogadores estão sendo recompensados pelo seu suor. Nós conseguimos chegar até aqui e domingo estaremos lá com toda força buscando o título", afirmou o técnico Deschamps.

Todos os olhos estarão em Messi e Mbappé. Companheiros de equipe no PSG, os jogadores travam um duelo a parte com a briga pela artilharia do torneio com cinco gols cada, enquanto o craque argentino ultrapassará o alemão Lothar Matthaus como o jogador que mais vezes entrou em campo em Copas do Mundo (26).

Em 12 jogos disputados entre as equipes, a Argentina soma seis vitórias, contra três da França, além de empates. No último encontro, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia (2018), os franceses venceram por 4 a 3.

Messi, que afirmou que está disputando o seu último Mundial, igualará o feito de Diego Maradona ou Mbappé ao lado de seus companheiros se tornarão os primeiros campeões consecutivos desde que Pelé e a Seleção Brasileira fizeram há 60 anos?