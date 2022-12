A Argentina já ganhou a Copa do Mundo? Quantos títulos ela tem?

Confira quais foram os melhores resultados dos 'hermanos' na história da competição

Tida como uma das favoritas ao título da Copa do Mundo do Qatar 2022, a Argentina tenta fechar aquela que deve ser a última participação de Lionel Messi na competição no topo do pódio. E a pressão é justificada, já que se trata de uma seleção com uma enorme história no futebol mundial, com dois títulos mundiais conquistados em 18 edições disputadas.

A briga pelo maior título de seleções do planeta começou na primeira edição: em 1930, na primeira Copa do Mundo da história, a Argentina foi derrotada pelo Uruguai na grande final por 4 a 2. E esse seria o melhor resultado da seleção albiceleste em quase cinco décadas, já que decidiu não participar das edições de 38, 50 e 54 - e até chegou a não se classificar, em 1970.

A grande oportunidade da vitória viria em 1978, quando sediou o torneio sob a sombra da junta militar que governava o país na época. Com direito a uma polêmica em um jogo decisivo pela classificação, contra o Peru, e uma vitória na final contra a Holanda graças a uma atuação histórica de Mário Kempes, a Argentina conquistou seu primeiro título mundial.

A história viria a reservar mais uma grande alegria para os argentinos, sob as bênçãos de um gênio. Diego Armando Maradona fez a Copa da sua vida em 1986, no México, fazendo história com a 'Mão de Deus' e o 'barrillete cósmico' no jogo das quartas de final contra a Inglaterra. Depois, ainda contribuiria com os dois da semifinal contra a Bélgica para, mais tarde, levar a Argentina ao bicampeonato: 3 a 2 na final contra a Alemanha Ocidental.

Maradona ainda participou da Copa do Mundo de 1990 e a Argentina, aos trancos e barrancos, reencontrou os alemães na final do Mundial da Itália. Um gol de pênalti de Brehme, no final da partida, encerrou a esperança do tri. Era o começo de uma fase mais dura para os argentinos, que ainda veriam o rival, Brasil, chegar ao pentacampeonato com as conquistas de 1994 e 2002.

Vinte e quatro anos anos depois da última final, a seleção argentina regida por Lionel Messi, o sucessor da 10 de Maradona, fez uma grande Copa do Mundo no Brasil e chegou a sentir o gostinho de ser campeão na casa do rival. Mas teve do outro lado a Alemanha: a final de 2014 foi à prorrogação, quando Mario Götze enterrou os sonhos dos argentinos mais uma vez.