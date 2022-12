Messi x Mbappé na final da Copa do Mundo é a coroação do craque atemporal

O jogo entre Argentina e França, no Qatar, testemunhará uma coroação inquestionável e definitiva

Está definida a final da Copa do Mundo de 2022: de um lado Argentina, do outro lado a França. O que significa que teremos um novo tricampeão, uma nova camisa com três estrelas bordadas, mas que também teremos um encontro épico entre Messi e Mbappé. O próximo domingo, 18 de dezembro de 2022, testemunhará a coroação inquestionável e definitiva de um grande craque atemporal. Não tenha dúvidas: se você gosta de futebol, vai se lembrar muito deste dia.

Talvez o único laço que una Messi e Mbappé hoje seja a camisa do PSG, clube que curiosamente pertence ao mesmo Qatar que organiza esta Copa do Mundo de 2022. Mas esqueça qualquer possibilidade de teoria da conspiração: Argentina e França foram, ao longo da fase de grupos e dos mata-matas, as melhores seleções e possuem os dois grandes craques do torneio. Eles já flertaram com a imortalidade futebolística muitas vezes, mas o destino os coloca com uma possibilidade única de se reafirmarem ainda mais em tal posição.

O argentino hoje tem certa vantagem neste duelo individual no Qatar, participou diretamente de oito gols (cinco tentos e três assistências) lançando mão de jogadas tão inesperadas e impressionantes quanto lindas. Mas isso pode mudar em uma decisão de Copa se Mbappé, autor de cinco gols e duas assistências, levar a melhor no duelo de titãs e conduzir a sua França a um feito tão raro quanto imenso: conseguir dois títulos seguidos no torneio, algo só alcançado pela Itália em 1934 e 38 e pelo Brasil dos tempos de Pelé e Garrincha.

Mbappé tem apenas 23 anos e já foi campeão mundial tendo protagonismo no título francês de 2018. Kylian tem outros objetivos na carreira, como a taça da Champions League, mas quando o assunto é Copa do Mundo ele se vê com a responsabilidade de reafirmar um feito que, como consequência, afirmaria de vez sua posição definitiva como um craque atemporal – aconteça o que acontecer após o 18 de dezembro de 2022.

Aos 35 anos, com quatro Champions nas costas e diversas outras conquistas, Messi tenta pela última vez o sonho maior de sua vida: levantar uma Copa do Mundo pela Argentina. Os quatro fracassos anteriores o impediram de se afirmar, ao lado de Diego Maradona, como divindade para o seu país, mas esta quinta tentativa mostra que ainda há tempo para Lionel. Se vier o título de 2022, sobre a poderosa França de Mbappé, Messi vai se reafirmar, com uma camada ainda mais poderosa em tom de divindade da bola, como um grande craque atemporal. O 18 de dezembro de 2022 será histórico e vai redefinir padrões de imortalidade no futebol.