Benzema pode jogar a final da Copa do Mundo pela França?

Didier Deschamps foi mais uma vez questionado sobre o potencial retorno de Karim Benzema pela França na final

O atacando do Real Madrid, vencedor da Bola de Ouro, foi inicialmente descartado dos planos da França na Copa do Mundo, do Qatar, depois de sofrer uma lesão na coxa na véspera do torneio.

Ele, no entanto, voltou aos treinos e continua registrado no elenco francês. Isso significa que pode ser relacionado e ganhar tempo de jogo na final contra a Argentina no próximo domingo (18).

Deschamps está, no entanto, revelando pouco quando se trata de Benzema. Questionado se o atacante de 34 anos jogará contra Lionel Messi e companhia, ele disse: “Eu realmente não quero responder a essa pergunta. Próxima questão."

O técnico da França disse anteriormente sobre o assunto quando surgiu que Benzema poderia estar em forma o suficiente para se envolver no mata-mata da competição: “Uau. Bem, não tenho certeza (do que dizer), isso realmente não é algo em que estou pensando. Você parece saber muito sobre a situação, mas eu realmente não tenho acompanhado quem está dizendo o quê."

Problemas físicos têm sido uma questão familiar para Benzema na temporada, com apenas 12 partidas pelo Real Madrid. Fato é que o atacante está recuperado e, caberá que o treinador decida sua participação ou não na final.