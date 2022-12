A Croácia encerrou a primeira fase na vice-liderança do grupo F, com uma vitória e dois empates. Nas oitavas de final, os croatas eliminaram o Japão nos pênaltis por 3 a 1, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Já nas quartas de final, a Croácia bateu o Brasil também nas penalidades, por 4 a 2, depois de empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Na semifinal, os croatas perderam para a Argentina por 3 a 0.