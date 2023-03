André Cury notifica interessada em shopping do Atlético-MG por dívida de R$ 64 milhões

Agente enviou documento à empresa na manhã desta terça-feira por meio de cartório. Ele já havia mandado o documento por e-mail

Credor do Atlético-MG em mais de R$ 60 milhões, o empresário André Cury enviou uma notificação extrajudicial em que comunica sobre o crédito ao Fundo de Investimento Pedra Negra Renda Imobiliária, que tem interesse na aquisição dos 24,95% restantes das ações do Shopping Diamond Mall que pertencem ao Atlético-MG. O documento, escrito em 10 de março passado, foi enviado por mensagem de e-mail por protocolo e será registrado em cartório nesta terça-feira (14), como soube a GOAL.

A empresa está disposta a pagar R$ 170 milhões pelo percentual do Galo no centro comercial. Foi realizada, em 1º de março passado, Assembleia Extraordinária Geral de Quotistas. Na ocasião, a compra da fatia do shopping center foi autorizada pelos cotistas.

O documento enviado por André Cury, que é representado pelas advogadas Adriana Cury e Fernanda Saade, diz que "dentre as dívidas existentes, existem 28 ajuizadas a partir de 2021 contra o Atlético-MG, as quais somam valor superior a R$ 60 milhões, todas elas de cobrança de valores referentes a prestações de serviços prestados e não adimplidos, sendo que todas as cobranças estão embasadas em contratos formalizados pelo próprio clube".

A notificação extrajudicial ainda diz que "o próprio clube não nega o mérito, seja a prestação de serviços ou até eventual cessão de crédito", mas que o Atlético-MG "discute em sua maioria somente a data da conversão da moeda estrangeira; a incidência da correção monetária e juros; impactos da pandemia e as peculiaridades de sua atividade".

A ideia do agente, com o envio da notificação extrajudicial, é que a empresa esteja informada sobre a situação do débito do clube. Ele já conseguiu o bloqueio de R$ 25,213 milhões por causa da venda de outro 24,95% das ações à Multiplan. A empresa depositou inicialmente R$ 14,259 milhões e, posteriormente, quitou mais R$ 10,953 milhões. O pagamento dos valores são por causa de débitos envolvendo Frickson Erazo (há duas dívidas), Lucas Pratto, Maicosuel, Rosinei, Marcos Rocha e Luan.

Veja a antiga disposição da dívida cobrada por André Cury ao Atlético-MG (valores obtidos em setembro de 2022):

Atleta Dívida Guilherme Arana R$ 2,838 milhões Rafael Dudamel R$ 1,113 milhão Dylan Borrero R$ 2,450 milhões Leadrinho* R$ 948 mil Léo Sena* R$ 1,564 milhão Luan* R$ 1,960 milhão Zé Welison* R$ 4,764 milhões Maicosuel* R$ 3,075 milhões Erazo* R$ 11,660 milhões Terans* R$ 3,827 milhões Rómulo Otero** R$ 4,755 milhões Eduardo Vargas R$ 5,653 milhões Denilson R$ 2,972 milhões Vina R$ 1,377 milhão Rosinei R$ 322 mil Marcos Rocha R$ 1,260 milhão Mansur R$ 5,752 milhões Franco Di Santo R$ 1,728 milhão Lucas Pratto R$ 6,708 milhões TOTAL R$ 64,287 milhões

*Duas ações

**Três ações