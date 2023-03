Multiplan antecipa hipotecas e paga mais R$ 10,9 milhões da dívida do Atlético com André Cury

Empresa aguarda decisão da Justiça, mas já depositou mais R$ 10,9 milhões em juízo. Ao todo, foram abatidos R$ 25,2 milhões em débitos com o agente

A Multiplan, que comprou mais 24,95% das ações do Diamond Mall por R$ 170 milhões, se antecipou em relação a possíveis novas hipotecas judiciais e depositou em juízo mais R$ 10.953.291,07 por causa de outras ações cíveis de André Cury contra o Atlético-MG, como soube a GOAL. Todos os pagamentos foram feitos na última sexta-feira (3).

A empresa já havia informado à 19ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo (SP) que depositou R$ 14.259.767,58 na última sexta-feira (3). O valor é referente a uma dívida do Galo com o intermediário por causa da contratação de Frickson Erazo, ocorrida em 2016.

A GOAL teve acesso a outros seis documentos que comprovam o depósito de R$ 10.953.291,07 em juízo. O valor é referente às tratativas por Lucas Pratto, Rosinei, Marcos Rocha, Maicosuel e Luan, além de mais um débito envolvendo o equatoriano Erazo. O montante ainda não deveria ser pago ao empresário André Cury — os julgamentos das hipotecas não foram confirmados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (as cinco ações tramitam no estado) —, mas a Multiplan se antecipou e optou por depositar o valor em juízo.

A compradora do Diamond Mall deveria depositar R$ 68 milhões à vista nas contas do Atlético-MG, mas fez um abatimento de R$ 25.213.058,65 apenas por dívidas do clube com o agente. A alegação é de que o débito é de cerca de R$ 70 milhões, conforme correção, juros e multa. Ele cobrava o clube inicialmente em R$ 64,287 milhões.

Representado pelas advogadas Adriana Cury e Fernanda Saade, o empresário moveu 28 ações por causa de pendências financeiras envolvendo 19 atletas que passaram pelo clube. Há dívidas por causa de Lucas Pratto, Luan, Rosinei, Frickson Erazo, Eduardo Vargas, Guilherme Arana e outros. O clube reconhece todos os débitos, mesmo os 26 que apresentou contestações.

A Multiplan adquiriu mais 24,95% das ações do Shopping Diamond Mall por R$ 170 milhões, pagando R$ 68 milhões à vista e o restante — R$ 102 milhões — em 12 prestações idênticas e sucessivas de R$ 8,5 milhões.

Por causa da mesma dívida, o empresário André Cury já havia embolsado R$ 1.785.540,70 da transferência do lateral direito Guga para o Fluminense. Em fevereiro de 2022, Cury havia conseguido bloquear valores da venda do atleta após solicitação na 39ª Vara Cível de São Paulo. Além dele, há outros bloqueios nas possíveis negociações do lateral esquerdo Guilherme Arana e do volante Allan em função das pendências do clube com o intermediário.

Veja a antiga disposição da dívida cobrada por André Cury ao Atlético-MG (valores obtidos em setembro de 2022):

Atleta Dívida Guilherme Arana R$ 2,838 milhões Rafael Dudamel R$ 1,113 milhão Dylan Borrero R$ 2,450 milhões Leadrinho* R$ 948 mil Léo Sena* R$ 1,564 milhão Luan* R$ 1,960 milhão Zé Welison* R$ 4,764 milhões Maicosuel* R$ 3,075 milhões Erazo* R$ 11,660 milhões Terans* R$ 3,827 milhões Rómulo Otero** R$ 4,755 milhões Eduardo Vargas R$ 5,653 milhões Denilson R$ 2,972 milhões Vina R$ 1,377 milhão Rosinei R$ 322 mil Marcos Rocha R$ 1,260 milhão Mansur R$ 5,752 milhões Franco Di Santo R$ 1,728 milhão Lucas Pratto R$ 6,708 milhões TOTAL R$ 64,287 milhões

*Duas ações

**Três ações