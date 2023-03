Multiplan cumpre decisão e paga R$ 14 milhões da dívida do Atlético-MG com André Cury

Agente conseguiu hipotecar parte da venda do shopping Diamond Mall por causa de um débito de quase R$ 70 milhões do clube com o empresário

A Multiplan, empresa que adquiriu mais 24,95% do Shopping Diamond Mall, que pertencia ao Atlético-MG, enviou, na tarde desta terça-feira (7), um comunicado à 19ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo (SP), avisando que cumpriu a ordem judicial e depositou R$ 14.259.767,58 em juízo por causa de uma dívida de quase R$ 70 milhões do clube com o agente André Cury, como soube a GOAL.

A reportagem teve acesso ao documento que diz que o depósito ocorreu na última sexta-feira (3). A empresa adquiriu o percentual por R$ 170 milhões, pagando R$ 68 milhões à vista e o restante — R$ 102 milhões — em 12 prestações idênticas e sucessivas de R$ 8,5 milhões.

O primeiro pagamento, de R$ 68 milhões, foi feito no fim da última semana. Apesar do depósito em juízo de R$ 14,2 milhões por causa da dívida com André Cury, o Galo ficou com R$ 53,8 milhões.

Atlético-MG e André Cury travam uma longa batalha pelo pagamento do débito. O agente cobra quase R$ 70 milhões do clube em 28 ações, entre processos cíveis e na CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) da CBF. Há negociação para que o débito seja parcelado, mas as partes ainda não chegaram a um acordo.

O agente André Cury conseguiu, por meio da Justiça de São Paulo, hipotecar parte da venda do shopping Diamond Mall por ser credor do clube em quase R$ 70 milhões.