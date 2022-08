América-MG x Santos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (14), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

América-MG e Santos se enfrentam neste domingo (14), no Independência, a partir das 18h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Buscando emplacar a quarta vitória consecutiva no Brasileirão antes de encarar o São Paulo pelas quartas de final da Copa do Brasil, o América-MG soma 27 pontos, três a menos que o rival Santos, que vem de vitória sobre o Coritiba por 2 a 1.

Para o confronto, o técnico Vágner Mancini terá os retornos de Alê, recuperado de lesão na coxa, e Everaldo, que cumpriu suspensão na última partida.

Do outro lado, o Santos entrará em campo com força máxima em Belo Horizonte. Assim, o técnico Lisca pode repetir a mesma equipe que venceu o Coxa.

Prováveis escalações

Possível escalação do Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez; Lucas Barbosa, Lucas Braga e Marcos Leonardo.

Possível escalação do América-MG: Cavichioli; Patric (Cáceres), Maidana, Éder, Danilo Avelar, Lucas Kal, Juninho, Benítez (Alê), Everaldo, Felipe Azevedo (Pedrinho) e Henrique Almeida.

Desfalques da partida

Santos:

sem desfalques confirmados.

América-MG:

Aloísio: transição física.

Quando é?

JOGO América-MG x Santos DATA Domingo, 14 de julho de 2022 LOCAL Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Quarto árbitro: Michel Patrick Costa Guimaraes (MG)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 2 Fluminense Brasileirão 2 de agosto de 2022 Coritiba 1 x 2 Santos Brasileirão 9 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x São Paulo Brasileirão 21 de agosto de 2022 18h (de Brasília) Cuiabá x Santos Brasileirão 28 de agosto de 2022 18h (de Brasília)

América-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 3 x 1 Avaí Brasileirão 31 de julho de 2022 Juventude 0 x 1 América-MG Brasileirão 6 de agosto de 2022

Próximas partidas