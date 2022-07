América-MG x RB Bragantino: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (17), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

América-MG e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (17), no Independência, a partir das 19h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Prováveis escalações

Possível escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Éder, Luan Patrick e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho e Matheusinho; Felipe Azevedo, Pedrinho e Henrique Almeida.

Possível escalação do RB Bragantino: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista, Miguel (Praxedes); Artur, Sorriso e Alerrandro.

Desfalques da partida

América-MG:

sem desfalques confirmados.

RB Bragantino:

Hyoran: lesionado.

Ytalo: departamento médico.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O América-MG é favorito contra o RB Bragantino nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,75 na vitória da equipe de Bragança Paulista, $ 3,15 no empate e $ 2,70 caso o Coelho vença.

Mais artigos abaixo

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,71 para quem acredita que haverá mais de que 2 gols no jogo, e $ 2,15 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se o placar final será par, pagando-se $ 1,85, ou ímpar, pagando-se $2,00.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO América-MG x RB Bragantino DATA Domingo, 17 de julho de 2022 LOCAL Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa e Luiz Claudio Regazone (RJ)

Quarto árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

América-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 0 América-MG Brasileirão 12 de julho de 2022 Botafogo 0 x 2 América-MG Copa do Brasil 15 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Palmeiras Brasileirão 21 de julho de 2022 20h (de Brasília) Atlético-GO x América-MG Copa do Brasil 24 de julho de 2022 18h (de Brasília)

RB Bragantino

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 0 x 1 Botafogo Brasileirão 5 de julho de 2022 RB Bragantino 4 x 0 Avaí Brasileirão 9 de julho de 2022

Próximas partidas