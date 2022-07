América-MG x Goiás: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (3), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O América-MG recebe o Goiás na noite deste domingo (3), no Independência, a partir das 18h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, e da plataforma de streaming, Premiere FC.

Primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o América-MG está na 17ª posição, com 15 pontos, e vai em busca de uma vitória para tentar deixar a área de descenso.

A única dúvida no Coelho é Danilo Avelar, com desconforto muscular, enquanto Iago Maidana continua no departamento médico. Já Paulinho Boia viu seu contrato com o clube chegar ao fim e não pode ir a campo.

Já o Goiás é o 14º colocado do campeonato, com 17 pontos, e quer somar pontos para se manter distante do Z-4. O Esmeraldino segue sem poder contar com Sidimar, Da Silva e Matheusinho, lesionados, porém, não tem outros problemas no elenco. Além disso, Apodi e Nicolas estão de volta após quase um mês afastados.

Nos últimos nove confrontos entre as equipes, o Goiás venceu cinco vezes, o América-MG ganhou uma, além de três empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Luan Patrick, Éder e Danilo Avelar (Marlon); Lucas Kal, Juninho e Alê; Everaldo, Pedrinho e Wellington Paulista.

Possível escalação do GOIÁS: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo e Caetano; Maguinho, Matheus Sales, Diego, Elvis e Juan; Vinícius e Pedro Raul.

Desfalques da partida

América-MG:

Iago Maidana: machucado.

Goiás:

Sidimar, Da Silva e Matheusinho: departamento médico

MELHORES APOSTAS E DICAS

O América-MG é favorito contra o Goiás nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,72 na vitória do Coelho, $ 3,61 no empate e $ 4,95 caso o Esmeraldino vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,98 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 1,76 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se o placar final será par, pagando-se $ 1,88, ou ímpar, pagando-se $1,93.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO América-MG x Goiás DATA Domingo, 3 de julho de 2022 LOCAL Independência, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Vieira (RN)

Assistentes: Jean dos Santos e Lorival das Flores (RN)

Quarto árbitro: Wanderson de Souza (MG)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

América-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 3 x 0 Botafogo Copa do Brasil 30 de junho de 2022 Flamengo 3 x 0 América-MG Brasileirão 25 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x América-MG Brasileirão 11 de julho de 2022 20h (de Brasília) Botafogo x América-MG Copa do Brasil 14 de julho de 2022 21h (de Brasília)

Goiás

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 0 Cuiabá Brasileirão 22 de junho de 2022 Atlético-GO 0 x 0 Goiás Copa do Brasil 29 de junho de 2022

Próximas partidas