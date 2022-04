América-MG x Athletico-PR: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

O América-MG recebe o Athletico-PR na tarde deste sábado (30), às 16h30 (de Brasília), no Independência, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, sete meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo Brasileirão da última temporada. Na ocasião, o Coelho venceu por 2 a 0.

Depois da derrota para o Tolima por 3 a 2, pela Libertadores, a equipe mineira volta as atenções para a competição nacional. Com três pontos, registra duas derrotas (Avaí por 1 a 0 e Santos 3 a 0) e uma vitória (sobre o Juventude por 4 a 1).

Do outro lado, o Athletico-PR, que também foi derrotado no meio da semana para o Libertad por 1 a 0 , busca a vitória fora de casa para se afastar do risco de rebaixamento. Depois de iniciar o Brasileiro com duas derrotas consecutivas, o Furacão se recuperou com a vitória sobre o Flamengo por 1 a 0 na última rodada.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Independência, o América-MG terá o retorno de Wellington Paulista, recuperado de lesão na panturrilha direita. Porém, afastado deste março dos gramados, o centroavante pode iniciar no banco de reservas.

Por outro lado, o técnico Vagner Mancini não poderá contar com Alê, com lesão na coxa. Assim, é provável que Felipe Azevedo atue como meia.

Já o Athletico-PR pode entrar em campo com time misto, visando preservar o elenco com a sequência de jogos. Na próxima terça-feira (3) encara o The Strongest, pela Libertadores.

Possível escalação do América-MG: Jailson; Patric, Iago Maidana, Éder e João Paulo; Lucas Kal, Juninho e Felipe Azevedo; Matheusinho, Pedrinho e Paulinho Boia.

Possível escalação do Athletico-PR: Bento; Matheus Felipe, Pedro Henrique e Lucas Fasson; Orejuela, Matheus Fernandes, Christian, Léo Cittadini e Cuello; Vitor Bueno e Rômulo.

DESFALQUES

AMÉRICA-MG:

Alê: lesionado

ATHLETICO-PR:

Hugo Moura: Covid-19

Bryan García e Cirino: poupados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre América-MG e Athletico-PR será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado (30).