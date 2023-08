América-MG x Goiás ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (13), no Independência; veja como acompanhar na TV e na internet

América-MG e Goiás se enfrentam na tarde deste domingo (13), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para GO e MG, exceto Juiz de Fora), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada, com narração de Rogério Corrêa e comentários de Fabio Júnior e Henrique Fernandes ( veja a programação completa aqui ).

Classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana após eliminar o RB Bragantino nos pênaltis por 4 a 3, o América-MG volta as atenções para o Brasileirão. Na lanterna, com apenas 10 pontos conquistados, o Coelho busca reencontrar o caminho da vitória depois de cinco derrotas e três empates nos últimos oito jogos disputados no torneio.

Já o Goiás, derrotado pelo Estudiantes por 5 a 0 no placar agregado e eliminado da Copa Sul-Americana, busca se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. No momento, soma 19 pontos, com dois empates e duas vitórias nos últimos quatro jogos.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

América-MG: Mateus Pasinato, Daniel Borges, Iago Maidana, Éder e Nicolas; Alê, Martínez e Lucas Kal; Mastriani, Pedrinho e Felipe Azevedo. Técnico: Fábian Bustos.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Allano, João Magno e Vinícius. Técnico: Armando Evangelista.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Sander e Sidimar está lesionados.

Quando é?