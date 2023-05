América-MG x Cuiabá ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram neste domingo (7), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

América-MG e Cuiabá se enfrentam na manhã deste domingo (7), no Independência, em Belo Horizonte, às 11h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, com narração de Rogério Corrêa e comentários de Henrique Fernandes.

Lanterna do campeonato tendo perdido todos os jogos até o momoento, o América-MG sabe que precisa ganhar para não ver os rivais abrirem grande distância na tabela. O Coelho não terá Éder suspenso. Além disso, será o último jogo de Arthur com a camisa do clube, já que irá disputar o Mundial sub-20 e, posteriormente, se apresentará ao bayer Leverkusen.

Do outro lado, o Cuiabá está na 18ª posição, com um empate e duas derrotas até o momento. O Dourado também busca o triunfo para não ver a crise se aproximar ainda neste incício de campeonato.

Nos últimos oito jogos entre as equipes, o América-MG ganhou quatro, o Cuiabá duas, além de dois empates.

Escalações

América-MG: Cavichioli, Marcinho (Arthur), Ricardo Silva, Maidana, Nicolas, Alê, Juninho, Benítez (Martinzez), Everaldo, Felipe Azevedo, Aloísio.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Alan Empereur, Allyson e Mateusinho; Filipe Augusto, Raniele e Pablo Ceppelini; Jonathan Cafú, Emerson Ramon e Deyverson.

Desfalques

América-MG

Éder está suspenso.

Cuiabá

Uendel segue no departamento médico e Patric cumpre suspensão.

Quando é?