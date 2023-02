Alexandre Pato recebe propostas de times do Brasil, Qatar e Turquia

Atacante de 33 anos rescindiu contrato com o Orlando City e estuda ofertas para o futuro

Alexandre Pato tem propostas de Brasil, Qatar e Turquia para a sequência da carreira, como soube a GOAL. Ao menos um clube de cada país fez contato para tentar a contratação do atacante de 33 anos no mercado da bola.

Livre desde que rescindiu contrato com o Orlando City, dos Estados Unidos, o atleta faz trabalhos físicos para manter o condicionamento. Ele se recuperou se uma cirurgia no joelho direito, realizada em setembro de 2022, quando ainda estava jogando pelo clube da MLS (Major League Soccer).

A volta aos gramados de Pato estava prevista para este mês, fevereiro de 2023. Ele, no entanto, ainda não definiu o clube que defenderá nesta temporada. O jogador estuda o melhor projeto para assinar o novo contrato — ele acredita que pode assinar o último grande contrato da carreira. A volta ao Brasil é um ponto que agrada, sobretudo por causa de familiares e amigos.

Alexandre Pato teve uma consulta do Fluminense, ainda em dezembro do ano passado, mas a negociação não avançou à época. O atleta já havia trabalhado com Fernando Diniz no São Paulo, em 2020. Contudo, foi liberado para jogar pelo Orlando City.

O atacante adota cautela ao decidir o próximo passo da carreira, especialmente por causa do problema clínico. Ele teve sofreu a lesão em 14 de agosto passado, durante vitória sobre o New York Red Bull, e ficou fora do restante da temporada. Foram 11 partidas de ausência.

Antes da lesão no joelho direito, em agosto de 2022, Alexandre Pato fez 27 jogos pelo Orlando City, somando 1.584 minutos em campo. No período, marcou quatro gols e se responsabilizou por cinco assistências para os companheiros de equipe.